¿Inés Gómez Mont se entregó? Mhoni Vidente lanza teoría y predice si estará o no en la cárcel

Mhoni Vidente tiene claro el futuro de Inés Gómez Mont.

Por lo menos así lo ve en las cartas del tarot cuando pregunta sobre la exconductora de televisión, arrestada esta semana.

De acuerdo con su predicción, Gómez Mont tiene un plan que parece perfecto para transitar hacia una nueva etapa de su vida, donde los problemas con la ley queden atrás.

“Aquí lo que ceo es que se entregó para negociar un asilo político. Y su siguiente paso será solucionar con una negociación en México las tres acusaciones que tiene”.

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La predicción de Mhoni Vidente

Para Mhoni Vidente, Inés Gomez Mont hizo una jugada con miras a no volver a México en mucho tiempo.

“Ella misma se entregó a ICE para arreglar papeles”, visualiza Mhoni.

La tarotista está convencida de que las cartas no mientes: Inés se entregó:

"¿Sabes cómo lo sé? Porque cuando la arrestan sigue trayendo las pulseras de Tiffany y Cartier. Y cuando te arrestan, lo primero que te quitan son las pulseras”.

Al final, la predicción de Mhoni Vidente es una buena noticia para Gómez Mont.