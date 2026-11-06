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¿Inés Gómez Mont se entregó? Mhoni Vidente lanza teoría y predice si estará o no en la cárcel

El futuro de Gómez Mont es claro para Mhoni Vidente y su tarot

Noviembre 06, 2026 • 
Alejandro Flores
inés gómezmont.jpg

Inés Gómez Mont, según Mhoni Vidente

Especial / Instagram

Mhoni Vidente tiene claro el futuro de Inés Gómez Mont.

Por lo menos así lo ve en las cartas del tarot cuando pregunta sobre la exconductora de televisión, arrestada esta semana.
De acuerdo con su predicción, Gómez Mont tiene un plan que parece perfecto para transitar hacia una nueva etapa de su vida, donde los problemas con la ley queden atrás.
“Aquí lo que ceo es que se entregó para negociar un asilo político. Y su siguiente paso será solucionar con una negociación en México las tres acusaciones que tiene”.
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La predicción de Mhoni Vidente

Para Mhoni Vidente, Inés Gomez Mont hizo una jugada con miras a no volver a México en mucho tiempo.

“Ella misma se entregó a ICE para arreglar papeles”, visualiza Mhoni.

La tarotista está convencida de que las cartas no mientes: Inés se entregó:

"¿Sabes cómo lo sé? Porque cuando la arrestan sigue trayendo las pulseras de Tiffany y Cartier. Y cuando te arrestan, lo primero que te quitan son las pulseras”.
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Alejandro Flores

Al final, la predicción de Mhoni Vidente es una buena noticia para Gómez Mont.

“No va a volver a México y no veo que vaya a pisar la cárcel pronto. Va a llegar a una negociación”.

mhoni vidente inés gómez mont
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
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