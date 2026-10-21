Exesposa de Pablo Lyle presume a su novio y cómo convive con sus hijos… a punto de que el actor QUEDE LIBRE

“Mis hijos crecieron con esto, se les hace algo normal, común. Hay momentos donde lo extrañan, pero… uno se acostumbra a todo menos a no comer”.

A punto de que el actor Pablo Lyle recupere su libertad, su exesposa, Ana Araujo, decidió presumir a su novio y la convivencia que él tiene con sus hijos. Y es que será el próximo diciembre cuando el histrión salga de prisión tras cumplir su sentencia.

“Este fin de año será definitivamente el más esperado para Pablo Lyle porque para esa fecha se espera que el actor recupere su libertad después de estar tres años encarcelado por la muerte de Juan Hernández en un incidente de carretera sucedido en el 2019”, dijo la periodista Tanya Charry para ‘El Gordo y la Flaca’.

La condena de Pablo fue reducida por su buen comportamiento y porque cubrió los requisitos legales necesarios durante su proceso.

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Y en la antesala de que Lyle pueda retomar el rumbo de su vida tendrá que enfrentarse a que su expareja, Ana Araujo, ya está escribiendo una nueva historia con otra persona.

Y es que desde 2023, Ana se dio una oportunidad con Marco Lavin, un fotógrafo con el que ya conviven sus hijos.

Recientemente, Araujo compartió una serie de fotografías de la boda de su hermano, donde se puede observar a Marco conviviendo también con el resto de la familia de la ex de Pablo.

Se sabe que Lavin además de fotógrafo es estilista y trabaja en Mazatlán, Sinaloa, donde tiene su propio negocio.

Ana y Marco comenzaron a salir en 2023 e hicieron público su noviazgo ese mismo año.

En tanto, se sabe que Ana se divorció de Pablo y aunque no se sabe la fecha exacta en la que firmaron el documento, ella misma reveló que el proceso inició antes de que lo detuvieran.

“Ya habían pasado situaciones en nuestra pareja que ya nos habían llevado, sobre todo a mí, a tomar esta decisión”, dijo Araujo a ‘Despierta América’.

Al tiempo, desveló que su hijo suele visitar al actor. “Mauro ya se fue solo, no hizo falta que fuera yo, hemos pasado muchas cosas estos años”.

Y agregó que luego de ocho años de vivir sin Lyle, sus hijos toman como algo natural el que no esté.

“Mis hijos crecieron con esto, se les hace algo normal, común. Hay momentos donde lo extrañan, pero tienen comunicación con él. Uno se acostumbra a todo menos a no comer”, manifestó.

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Finalmente, expuso que desconoce cuál es el estado en el que se encuentra el actor, debido a que únicamente tratan asuntos relacionados con sus hijos.