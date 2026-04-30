Otra desgracia para los Derbez: Tras estafa a José Eduardo, revelan que a Vadhir lo están extorsionando

Alessandra Rosaldo ya alertó de lo peligroso que es hablar de dinero públicamente, más aún cuando se trata de celebridades.

La cantante se refirió en concreto a las versiones de que Eugenio Derbez tiene una fortuna de millones de dólares, lo cual fue replicado en varios sitios.

La esposa de Eugenio dijo en una entrevista para Ventaneando que no solamente es una información falsa sino que pone en riesgo a su familia.

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El caso de la estafa a José Eduardo Derbez

La preocupación de Alessandra sucede justo cuando la familia Derbez atraviesa por dos momentos críticos relacionados con su economía.

Primero fue José Eduardo Derbez quien reveló que fue víctima de una estafa en la que fue engañado de manera vil.

El actor y conductor contó en su programa “Miembros al aire” que le escribió una persona que alegó ser “súper cuate de un familiar tuyo”. Lo invitó a comer y a platicar de negocios.

Como se informó en TVyNovelas en marzo de este año, el hijo de Eugenio aceptó la invitación tras confirmar que su pariente sí conocía al hombre que lo quería de socio. Ya en la charla, José Eduardo admite que le llegó a decir “no te estoy entendiendo muy bien”. A lo que él le respondió ’es muy sencillo tú métele cinco millones’”.

José Eduardo terminó por invertir algo de dinero (no especificó cuánto), del cual no ha recuperado nada porque su socio le ha dicho que “tiene que ser paciente”.

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El caso de extorsión a Vadhir Derbez

Vadhir Derbez reaccionó al fraude del que fue víctima su hermano con un consejo: “la próxima vez que se acerque con nosotros para saber de esos amigos de la familia”.

Lo curioso es que la tarde de este 29 de abril, en el programa Ventaneando se reveló que él ahora es víctima de extorsión:

Pati Chapoy corroboró el dicho de Murrieta aunque se explicó que no se sabe si esa extorsión fue a razón de esa información que está circulando.