Suscríbete
Síguenos en:
Famosos

Así fue el cumpleaños del hijo de Nadia Ferreira y Marc Anthony

El niño cumplió 3 años y se lo festejaron con algo más que un pastel

Junio 13, 2026 • 
Alejandro Flores
nadia ferreira hijo cumpleaños.jpg

La fiesta fue temática sobre el Rey León

Instagram

Marquito ya tiene 3 años y, además, está por convertirse en hermanito mayor.

Su mamá Nadia Ferreria y su papá Marc Anthony están en espera de su segundo hijo, pero mientras llega el momento del parto, se divirtieron con una fiesta temática para Marquito.
“Mi little boy, mi chiquito, mi bebé. Hoy cumple 3 años y no puedo creer lo rápido que pasa el tiempo. Que Dios te bendiga siempre”, escribió Nadia Ferreira un mensaje de Instagram en el que muestra dos fotos en el escenario que se montó para la fiesta.
TE RECOMENDAMOS: Alexis Ayala agradece a su ex Cinthia Aparicio el apoyo que le dio en La Casa de los Famosos

La fiesta del hijo de Nadia Ferreira y Marc Anthony

Con claras alusiones al Rey León, Marquito fue celebrado no solamente con pastel y dulces, también con un espectáculo de botargas de un león, una cebra y una jirafa.

Historias, novedades y secretos de la gran fiesta del fútbol

Todo lo que necesitas saber del evento que se realiza en México, Canadá y Estados Unidos

memoochoa--.jpg
Famosos
México anuncia a sus 26 seleccionados con emotivo video: sí, Memo Ochoa jugará su sexta copa
El video incluye imágenes del terremoto del 85 y de los goles más épicos de México
Mayo 31, 2026
 · 
Alejandro Flores
Famosos
40 años de México 86: ¿Los boletos eran igual de caros que ahora para ver a la Selección Nacional?
Mayo 28, 2026
Famosos
¿Por qué ‘revivió’ Chespirito y por qué critican su acento en el video de la Selección Nacional?
Mayo 31, 2026
Famosos
¿Quién es la nueva Chiquitibum? Una influencer ocuparía el lugar de Mar Castro
Abril 09, 2026
Viral
Sorteo de la gran fiesta del fútbol: ¿En qué grupo quedó México y dónde jugará?
Diciembre 05, 2025
perro-bermudez-mundial.jpg
Famosos
Enrique ‘El Perro’ Bermúdez regresó del retiro y está listo para la gran fiesta del fútbol
Diciembre 02, 2025
 · 
Edson Vázquez
mudial de fubtol vix.jpg
Famosos
¿Dónde y cómo se podrán ver en México los 104 partidos de la justa mundialista 2026?
Enero 16, 2026
 · 
Alejandro Flores
seleccion mexicana el equipo tricolor (1).jpg
Famosos
“El equipo tricolor”, la canción del Mundial 86 que engañó a la afición con voces falsas de los seleccionados
Abril 30, 2026
 · 
Alejandro Flores
alberto estrella mexico 86.jpg
Famosos
40 años de México 86: Así luce la bailarina que acompañó a Alberto Estrella en la legendaria inauguración
Mayo 21, 2026
 · 
Alejandro Flores

En ese escenario preparado para la fiesta, estas botargas montaron varios números musicales que entusiasmaron a los invitados.
Al terminar el espectáculo, a Marquito le cantaron el Happy Brithday y luego pudo incluso convivir con los personajes de las botargas.
En las imágenes se puede ver tanto a Nadia Ferreira como a Marc Anthony disfrutar de la fiesta.

El pastel fue de seis pisos en los que, con repostería, se hicieron representaciones de los escenarios de la película el Rey León.
La fiesta, por cierto, coincidió con el partido de Paraguay contra Estados Unidos, por lo que Nadia y sus amigas se tomaron un tiempo para pintarse la cara y apoyar a su selección... que lamentablemente tuvo un pésimo partido y perdió 4-1.

Nadia Ferreira Marc Anthony
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
shakiradai dai.jpg
Famosos
¿Dónde está Shakira? La colombiana reaparece tras la teoría de que usó una doble en la inauguración
Junio 13, 2026
 · 
Alejandro Flores
ANDRESVACA-estadio--.jpg
Famosos
Andrés Vaca se emociona hasta las lágrimas en el estadio: “Esto es parte de lo que siempre soñé”
Junio 13, 2026
 · 
Edson Vázquez
chaparro-chuacheneger.jpg
Famosos
Chaparro Chuacheneger, el meme que saltó a la pantalla nos cuenta su historia
Junio 13, 2026
 · 
Nayib Canaán
edgar-villita---.jpg
Famosos
Edgar Villa y el largo camino de “Aniv Rubio” hacia el éxito en “La Oficina": “Sí, me lo merezco”
Junio 13, 2026
 · 
Gilberto Barrera
mujer salto bungeee muere.jpg
Viral
Mujer es lanzada en un salto bungee pero no estaba amarrada a la soga y MUERE; hay 2 fugitivos
Un video grabado por el novio muestra a tres empleados arrojando a la mujer sin darse cuenta de que no está asegurada
Junio 13, 2026
 · 
Alejandro Flores
elaine-aldo.jpg
Famosos
Elaine Haro no deja espacio para interpretaciones sobre su relación con Aldo De Nigris
Aunque desde hace casi un año los fans insisten en relacionarlos sentimentalmente, la actriz y cantante asegura que con Aldo De Nigris solo ha existido una amistad sincera.
Junio 13, 2026
 · 
Nayib Canaán
taylor swift travis kelce.jpg
Famosos
Todo sobre la boda de Taylor Swift: fecha, lugar y cuántos millones de dólares costará la celebración
La cantante y el futbolista ya están enviando las invitaciones mediante canales privados
Junio 12, 2026
 · 
Alejandro Flores
daniela parra pablo villagran.jpg
Famosos
Coqueteos de Pablo con Daniela Parra en MasterChef molestan su novia y ponen en riesgo su relación
Mairanela Rodriguez le mandó un mensaje claro a su novio Pablo
Junio 12, 2026
 · 
Alejandro Flores