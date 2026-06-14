Así fue el cumpleaños del hijo de Nadia Ferreira y Marc Anthony

Marquito ya tiene 3 años y, además, está por convertirse en hermanito mayor.

Su mamá Nadia Ferreria y su papá Marc Anthony están en espera de su segundo hijo, pero mientras llega el momento del parto, se divirtieron con una fiesta temática para Marquito.

“Mi little boy, mi chiquito, mi bebé. Hoy cumple 3 años y no puedo creer lo rápido que pasa el tiempo. Que Dios te bendiga siempre”, escribió Nadia Ferreira un mensaje de Instagram en el que muestra dos fotos en el escenario que se montó para la fiesta.

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La fiesta del hijo de Nadia Ferreira y Marc Anthony

Con claras alusiones al Rey León, Marquito fue celebrado no solamente con pastel y dulces, también con un espectáculo de botargas de un león, una cebra y una jirafa.

En ese escenario preparado para la fiesta, estas botargas montaron varios números musicales que entusiasmaron a los invitados.

Al terminar el espectáculo, a Marquito le cantaron el Happy Brithday y luego pudo incluso convivir con los personajes de las botargas.

En las imágenes se puede ver tanto a Nadia Ferreira como a Marc Anthony disfrutar de la fiesta.

El pastel fue de seis pisos en los que, con repostería, se hicieron representaciones de los escenarios de la película el Rey León.

La fiesta, por cierto, coincidió con el partido de Paraguay contra Estados Unidos, por lo que Nadia y sus amigas se tomaron un tiempo para pintarse la cara y apoyar a su selección... que lamentablemente tuvo un pésimo partido y perdió 4-1.