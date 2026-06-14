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Telenovelas

Claudia Ramírez protagonizó “Morir para vivir” hace 37 años; ahora vuelve para el remake “El renacer de Luna”

Estos son los personajes de Claudia en ambas versiones de esta historia original de Félix B. Caignet

Junio 13, 2026 • 
Alejandro Flores
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Claudia Ramírez y Eduardo Capetillo, protagonistas de “Morir para vivir”

Televisa

El productor Roy Rojas tiene lista su nueva telenovela, “El renacer de Luna”.

Se trata de un libreto basado en el original de Felix B Caignet, un brillante guionista cubano al que se considera como uno de los pioneros que sentaron las bases de la telenovela en Latinoamérica.
El texto original de Caignet fue adaptado a la televisión en el melodrama “Morir para vivir”, una historia tremendista (como casi todo lo que escribió Caignet) en una malvada mujer mete a la cárcel a su hermana injustamente con tal de quedarse con su marido... pero también con su hija.
Esa hija crece creyendo que ella es su madre, sin saber que su verdadera progenitora está en la cárcel.
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La niña crece, se convierte en una joven rencorosa pero de buenos sentimientos que decide huir de las garras de su malvada tía y en el proceso se encuentra con su verdadera madre.

Ese personaje es el que personificó Claudia Ramírez en 1989 y que dentro de la trama tiene dos nombres: Alicia Guzmán y Andrea Quijano Guzmán.
Para Claudia fue su primer protagónico en telenovela y estuvo acompañada por Eduardo Capetillo y Erik Rubín como parte del elenco joven. Susana Dosamantes era a villana y Ana Silvetti era la sufrida madre que al final reencuentra a su hija.

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Claudia Ramírez en 1989 y en 2026

Instagram

La adaptación de “El renacer de Luna”

La producción de Roy Rojas trabajó esencialmente no sobre la telenovela “Morir para vivir” sino teniendo como base el texto original de Felix B Caignet.

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Y se decidió que Claudia Ramírez fuera parte del elenco de esta nueva versión pero evidentemente en otro personaje.
El rol que hace 37 años hizo Claudia ahora recae en Mar Sordo, mientras que Ramírez interpreta a la sufrida madre a la que el arrebatan la libertad.

En un video promocional publicado por el propio Roy, el personaje de Claudia explica su personalidad:

“Mercedes es una mujer marcada por el dolor y la injusticia, dispuesta a luchar por recuperar la vida que alguna vez le arrebataron… incluso cuando las fuerzas en su contra parecen imposibles de vencer”

Claudia Ramírez El Renacer de Luna
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
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