Claudia Ramírez protagonizó “Morir para vivir” hace 37 años; ahora vuelve para el remake “El renacer de Luna”

El productor Roy Rojas tiene lista su nueva telenovela, “El renacer de Luna”.

Se trata de un libreto basado en el original de Felix B Caignet, un brillante guionista cubano al que se considera como uno de los pioneros que sentaron las bases de la telenovela en Latinoamérica.

El texto original de Caignet fue adaptado a la televisión en el melodrama “Morir para vivir”, una historia tremendista (como casi todo lo que escribió Caignet) en una malvada mujer mete a la cárcel a su hermana injustamente con tal de quedarse con su marido... pero también con su hija.

Esa hija crece creyendo que ella es su madre, sin saber que su verdadera progenitora está en la cárcel.

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La niña crece, se convierte en una joven rencorosa pero de buenos sentimientos que decide huir de las garras de su malvada tía y en el proceso se encuentra con su verdadera madre.

Ese personaje es el que personificó Claudia Ramírez en 1989 y que dentro de la trama tiene dos nombres: Alicia Guzmán y Andrea Quijano Guzmán.

Para Claudia fue su primer protagónico en telenovela y estuvo acompañada por Eduardo Capetillo y Erik Rubín como parte del elenco joven. Susana Dosamantes era a villana y Ana Silvetti era la sufrida madre que al final reencuentra a su hija.

Claudia Ramírez en 1989 y en 2026 Instagram

La adaptación de “El renacer de Luna”

La producción de Roy Rojas trabajó esencialmente no sobre la telenovela “Morir para vivir” sino teniendo como base el texto original de Felix B Caignet.

Y se decidió que Claudia Ramírez fuera parte del elenco de esta nueva versión pero evidentemente en otro personaje.

El rol que hace 37 años hizo Claudia ahora recae en Mar Sordo, mientras que Ramírez interpreta a la sufrida madre a la que el arrebatan la libertad.

En un video promocional publicado por el propio Roy, el personaje de Claudia explica su personalidad: