3 actuaciones memorables pero poco recordadas de Mariana Levy y dónde verlas a 21 años de su muerte

Mariana Levy tuvo una carrera vertiginosa: pasó muy pronto de los personajes de reparto a ser la protagonista de telenovelas.

Sin duda su mayor pico de popularidad lo consiguió con “La pícara soñadora”, en la que interpretó al personaje que marcaría el tono de su carrera: un rostro angelical, la voz dulce, el carácter bonachón pero firme.

Su trágica muerte el 29 de abril de 2005 truncó su carrera que, para entonces, llevaba ya el rumbo hacia personajes más complejos.

Con motivo del aniversario de su muerte, recordamos otras actuaciones que quizá no tuvieron el impacto mediático de La pícara soñadora pero quedaron como constancia de su capacidad para la actuación.

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Rayito de luz

Mariana Levy aparece como vendedora de piñatas en “Rayito de Luz”. Fue una mini telenovela que se produjo en el año 2000 para ser transmitida en época navideña.

La historia se ubica en el pueblo de San Pedro de las Montañas, donde sus habitantes han quedado en la pobreza por culpa de Gertrudis, una mujer ambiciosa que consigue la custodia de Juan de Luz, un niño abandonado que fue adoptado por los seminaristas del pueblo quienes los llamaron Rayito.

El personaje de Mariana encarna el espíritu navideño, inundado por la bondad de ayudar a los demás pero también tiene su popio sueño: convertirse en bailarina.

Rayito de luz está disponible en ViX.

La adaptación de un clásico

La mini serie Cuento de Navidad es una adaptación actualizada de la obra clásica de Charles Dickens. La historia en la que participó Mariana se ubica en una vecindad en donde la pobreza hace mella en sus habitantes pero al mismo tiempo los impulsa a nunca perder la esperanza.

La sinopsis oficial describe:

Saúl es un empresario codicioso que despide injustamente a uno de sus trabajadores, cuyo hijo se encuentra muy enfermo. Saúl se arrepiente y es visitado por el fantasma de su novia muerta, quien le advierte de la visita de tres fantasmas de Navidad.

Levy hizo mancuerna aquí con Ernesto Laguardia y Fernando Colunga, quien interpretó a un periodista que está harto de cubrir la nota roja.

Cuento de Navidad se puede ver en ViX

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Una transformación real

En “Amor real”, Levy interpretó a Josefina de Icaza, en cuya trama se incluía una asombrosa transformación física.

Era un personaje de soporte con una historia paralela a la de los protagonistas pero fundamental para el desarrollo de la trama. Josefina es obligada a casarse y lleva desde entonces una vida sin intimidad ni cariño. Pero en su alma crece el deseo de superar emocionalmente sus miedos y enfrentarse a quienes la juzgan solamente por su físico.

Es así que decide “arreglarse” y cambiar totalmente su apariencia, provocando la sorpresa de su marido.

Amor real se puede ver en ViX

