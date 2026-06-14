Luisito Comunica se queja de sus socios y pone 400,000 pesos de su dinero para pagar utilidades a empleados

Luisito Comunica se siente abrumado por la funa más reciente de la que es víctima.

El influencer y empresario fue acusado de no dar utilidades a los empleados de “sus restaurantes”. Y ese es el primer punto que lo tiene enfadado: él no es dueño único de los establecimientos, sino que es uno de varios socios.

“Eso yo creo que es lo que más enojado me tiene en esta situación, que mis roles en esta empresa se supone que son nada más de inversionista y de dar publicidad, ¡nada más! Inversionista, pues queda clarísimo que sí, ¿cuántos millones no le he invertido yo a esta compañía? Y solo publicidad, ¡uf!, queda en duda, porque cada que hay un problema de esta índole, todo el mier... toda la funota me la como yo. Ojalá que mi porcentaje en la compañía fuese equivalente a eso”.

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¿Dio o no dio utilidades Luisito Comunica?

Luisito Comunica publicó un video en el que explica que efectivamente los restaurantes que componen la empresa de la que es socio no reportó ganancias en su informe anual, por lo que tampoco pudo dar utilidades a los empleados.

La Secretaría de Trabajo y Previsión Social define la participación de utilidades como “un derecho constitucional que tienen los trabajadores para recibir una parte de las ganancias que obtiene una empresa o un patrón por la actividad productiva o los servicios que ofrece en el mercado”.

Y efectivamente, por ley, hay algunas excepciones por las cuales una empresa puede no dar utilidades.

Luisito Comunica alude a una de ellas para el caso de sus restaurantes en 2025.

“Si bien sí, en efecto, se comunicó a los trabajadores que no habría reparto de utilidades porque este año no hubo utilidades, no hubo ganancias, también se hizo un esfuerzo por parte de los socios para hacer un pago adicional a cada trabajador y así compensar de cierta manera esto”.

Luisito cuenta que se le pagaron 2,000 pesos a cada trabajador. Y enseguida explicó que no fue lo único que recibirán los empleados.

“Muchos dirán: “Luisito, 2,000 pesos es superpoquito”. Y sí, estoy de acuerdo, pero si lo sumas entre todos los colaboradores, da como resultado una cantidad que simularía como si los restaurantes hubiesen tenido millones de utilidades en el año. Al ver esta situación, hablé con los demás socios y les dije: “Necesitamos hacer un esfuerzo para darle más lana a los trabajadores”.

El influencer cuenta que, a pesar de su exigencia, los socios se negaron a dar más compensación pues argumentaron que no hay dinero en la empresa de dónde sacar efectivo.

“Entonces yo, Luisito, personalmente tomé la decisión de depositar 400,000 pesos de mi bolsillo para que se repartan, lo cual simularía otros millones de utilidades. Entonces, trabajadores de los restaurantes que este mes reciban un pequeñito pago extra, que sepan que eso no es de la empresa, eso es una parte de los socios y la otra parte solamente de Luisito, el socio que se supone que es de publicidad”.

La verdad del negocio de restaurantes de Luisito Comunica

Molesto porque solamente él es el único socio que da la cara, el influencer dijo que en el último de los casos, los restaurantes son un negocio menor en su cartera.

@luisitocomunica Una aclaración sobre la polémica de los restaurantes. Gracias por escucharme, prometo cada día intentar ser mejor en esta faceta de “empresario” 🙏🏽 ♬ sonido original - Luisillo El Pillo

Recordó que su principal fuente de ingresos proviene de su actividad en plataformas de internet y redes sociales.