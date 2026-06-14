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Telenovelas

La telenovela que le costó una lesión de por vida a Ernesto Laguardia

Una historia de accidentes y hospitalizaciones orilló a Ernesto a tomar una dura decisión

Junio 13, 2026 • 
Alejandro Flores
ernesto laguardia.jpg

Ernesto Laguardia

Instagram

Ernesto Laguardia la tiene como una de sus mejores actuaciones... pero es también una de las que le provocó más dolor físicamente.

El actor hizo en “La antorcha encendida” una memorable representación de Ignacio Allende, el hombre que junto con Miguel Hidalgo confabularon para liberar a México de corona española.
Con impresionantes escenas a caballo, Laguardia quedó en la memoria de las telenovelas históricas como un magnifico Allende, de la mano del productor Ernesto Alonso.
Sin embargo, detrás de esa actuación hay una historia no revelada hasta ahora, y en la cual estuvo involucrado Alexis Ayala y su padre.

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La historia detrás de “La Antorcha Encendida”

El actor y ex habitante de La casa de los famosos contó que en aquel 1995 en que se comenzó a grabar la telenovela, él atravesaba por un momento complicado: tenía a su padre sobreviviendo a un infarto y con la necesidad de una operación para la cual no tiene dinero.
En el podcast de Melo Montoya, Ayala narró los detalles de aquella etapa que terminó por trastocar a Ernesto Laguardia.
El productor Ernesto Alonso llamó a Alexis Ayala para el papel de Allende pero el actor se topó entonces con un predicamento porque tenía también un compromiso con el productor Luis de Llano para actuar en “Agujetas de color de rosa”.

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En medio de esa disyuntiva es que su papá termina en el hospital.

“Yo no tenía el dinero para la operación y entonces un día me encuentro con Luis de Llano y le digo: si soy importante para ti, por favor pide a Televisa que me preste el dinero”.

El productor lo que hizo, según el testimonio de Alexis, es que llamó a su contadora y le hizo el cheque para prestarle el dinero con dos condiciones: que le pague el préstamo y que trabaje con él cada vez que lo llame.
Es decir, que ante el dilema de aceptar la propuesta de Ernesto Alonso o la de Luis de Llano, tuvo que optar por el segundo.
Don Ernesto llamó entonces a Ernesto Laguardia para hacer a Ignacio Allende... pero sufre un percance en motocicleta y termina en el hospital con la rodilla lesionada.

ernesto laguardia allende.jpg

Laguardia, como Allende

Televisa


Ante el apremio del tiempo y con las grabaciones encima, Ernesto Alonso negocia con los ejecutivos de Televisa para que le permitan a Alexis Ayala hacer las dos novelas: “La antorcha encendida” y “Agujetas de color de rosa”.

Cuando le comunican esta decisión a Alexis, él decide ir al hospital para visitar a Ernesto Laguardia y decirle que lo va a suplir en el papel de Allende.

“Ya después me dijeron que eso no se hace así, y me regañaron otra vez”, cuenta Alexis.

Lo que pasó es que Ernesto Laguardia, al ver la posibilidad de perder el personaje, decide salirse del hospital al día siguiente.

“Y así hizo las escenas a caballo y todo muy bien, pero hasta la fecha, Ernesto tiene la rodilla lastimada”

Ernesto Laguardia La antorcha encendida
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
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