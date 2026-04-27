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José Emilio Levy confirma decepcionado que Ana Bárbara VOLVIÓ Y PERDONÓ a Ángel Muñoz: “es bastante triste”

El hijo de la intérprete afirma que Muñoz regresó a la casa que compartían en Beverly Hills.

Abril 27, 2026 • 
Ericka Rodríguez
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José Emilio Levy negó que ya esté reconciliado con Ana Bárbara.

YouTube/Getty Images

“Es bastante triste que Ana Bárbara haya preferido estar con su esposo, que habla mal de ella, que odia a sus hijos y que ha hablado unas cosas espantosas”.

Decepcionado, José Emilio Levy destapó que Ángel Muñoz, el esposo de Ana Bárbara, su madre adoptiva, ya volvió a la casa que compartían antes de separarse por una infidelidad, en Beverly Hills.

Aunque se muestra escéptico con respecto a los motivos por los que se dio la presunta reconciliación, dijo sentirse defraudado.

El hijo de Mariana Levy y ‘El Pirru’ asistió a la entrega de los Premios Patria, y ahí fue cuestionado por la prensa sobre la polémica que atraviesa la familia.

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Fue ahí donde el joven actor aseguró que la cantante, quien lo cuidó desde que era un bebé, ya arregló las diferencias con su esposo, razón por la que ya está de vuelta en su casa, como tanto se había especulado en los medios de comunicación.

“Es 100% verídico, ahí está Ángel Muñoz en la casa de Los Ángeles, es bastante triste que Ana Bárbara haya preferido estar con su esposo, que habla mal de ella, que odia a sus hijos y que ha hablado unas cosas espantosas de ellos, y que haya corrido a mis hermanos, a mí, la verdad, me parece... impactante”, expresó.

Al tener la certeza de que sus hermanos José María y Emiliano ya no viven con la intérprete de ‘Bandido’, presuntamente porque ella les pidió que se fueran de la casa, comunicó que pudo ponerse en contacto con ellos para ofrecerles apoyo.

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“Cuando me enteré que los volvieron a correr de su casa, nuevamente, por estar con Ángel, yo les escribí y les dije ‘¿quieren un departamento donde caer?, puede venir conmigo, necesitan lo que sea, yo se los doy’, la verdad es que no hubo respuesta y también los entiendo, ahorita están viviendo unos momentos muy complicados y, de seguro, llevarse con ‘la oveja negra de la familia’ los puede meter en más problemas”, dijo.

Y aunque manifestó sentirse molesto porque sus hermanos están desamparados, Levy no perdió de vista que, probablemente la reconciliación entre Ana Bárbara y su esposo obedece al supuesto contrato en el que ella habría cedido la mitad de su patrimonio a Muñoz.

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“El amor es muy fuerte, así que creo que sí te puede cegar, (además) Ángel es dueño de la mitad de cosas de Ana Bárbara, tiene el control de las empresas, tiene el control de todo; si estuvieran en su situación, ¿se divorciarían?, la mitad de tu matrimonio que te ha costado años construir, está cañón”, concluyó.

José Emilio Fernández Levy Ana Bárbara
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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