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Muere el papá del actor Pablo Lyle, quien está en prisión y no obtuvo el permiso para salir a verlo

Jorge Lyle estaba grave desde hace varios días luego de haber sufrido una caída

Junio 14, 2026 • 
Alejandro Flores
papa de pablo lyle.jpg

Pablo Lyle y su papá

Instagram

El actor Pablo Lyle, que está en la cárcel por homicidio imprudencial, ya no vio a su padre con vida.

Jorge Lyle estaba en una condición grave desde hace una semana, cuando sufrió una caída. Eso se sumó a la larga lucha que tuvo durante años por padecer Alzheimer.
Pablo Lyle había solicitado un permiso especial para gestionar una salida temporal de la cárcel y visitar a su padre pero no le fue otorgado.
Finalmente, Jorge Lyle murió la tarde de este sábado, según la confirmación de periodistas como Hugo Maldonado y Raúl Gutiérrez.

¿Por qué está Pablo Lyle en la cárcel y cuándo saldría?

Pablo Lyle está en la cárcel desde febrero de 2023, cuando fue condenado a 5 años de prisión, más de 8 años de libertad condicional y 100 horas de servicio comunitario por la muerte de Juan Ricardo Hernández.
Como informamos en TVyNovelas, el hombre perdió la vida en 2019 a causa de un traumatismo provocado por un golpe que Pablo le propinó tras una discusión en Miami.
TE RECOMENDAMOS: Papá de Pablo Lyle está “MUY GRAVE” tras sufrir un trágico accidente y su familia espera “lo peor”

En un video divulgado durante el juicio, se ve al actor en un incidente de tránsito mientras viajaba en su auto hacia el aeropuerto. Pablo baja del auto y golpea al hombre que cae el suelo.

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Silvia, hermana de Pablo Lyle, estaba al cuidado de su padre desde que sufrió la caída. En un mensaje que le mandó a la periodista Inés Moreno, Silvia dijo que tras la caída, Jorge Lyle cayó en una estado de profunda tristeza.

Inés Moreno reveló en su momento: “Están esperando lo peor, pero la tristeza más grande es que pudiese no alcanzar su hijo a ver con vida a su papá”.

Ana Araujo, ex esposa de Pablo ha explicado que el histrión podría salir libre en diciembre de este 2026 mediante algunos beneficios de la ley.
En el más extremo de los casos, Lyle todavía estaría en prisión un año más pero su buena conducta lo han favorecido durante su sentencia.

Pablo Lyle
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
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