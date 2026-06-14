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Alexis Ayala agradece a su ex Cinthia Aparicio el apoyo que le dio en La Casa de los Famosos

El actor cuenta que antes le tiraba hate a los realities

Junio 13, 2026 • 
Alejandro Flores
alexis ayala cinthia aparicio.jpg

Alexis Ayala y Cinthia Aparicio

Instagram

Alexis Ayala revela que fue invitado para entrar a Big Brother, el antecedente de La Casa de los Famosos.

El actor recordó que el productor Pedro Torres, fallecido este año, lo llamó varias veces para entrar en aquel reality show que fue el primero en realizarse en México y que tuvo cinco ediciones VIP, con actores dentro de la casa.
“Pedro insistía en que yo entrara a Big Brother pero yo nunca quise”, le dijo a Melo Montoya en su podcast.
El actor reveló que incluso durante muchos años le tiró hate a los realities, en particular a Big Brother primero, y luego a La Casa de los Famosos... hasta que decidió entrar.
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¿Por qué entró a La Casa de los Famosos?

Ayala recordó que la vida lo puso en una crisis de salud y económica que lo llevó a aceptar la invitación para la tercera edición de este reality show de TelevisaUnivision.
Y ahora, luego de haber llegado hasta la final, sabe que fue una buena decisión y no puede dejar de mencionar que ese éxito no lo logró solo sino con ayuda de su equipo de trabajo y, sobre todo, si ex pareja Cinthia Aparicio.

“La Casa de los Famosos es afuera. Mi mujer lo vivía: Cinthia Aparicio... qué bárbara, qué temple, qué manera de aguantar y soportar”.

La entrevista se hace hace dos meses, cuando Alexis y Cinthia todavía no se separaban. Los actores dejaron de ser pareja a principios de mayo, por lo que en los videos del podcast, todavía habla de Aparicio como su pareja.

“Cuando iba a entrar a La Casa, ella me dijo: sé tú, vívela, por primera vez en toda tu vida no tienes que preocuparte de nadie más que de ti; no tienes que ver lo de la colegiatura, ni si tu mamá se enfermó”.

Ayala no tiene sino comentarios positivos para su ex pareja.

Alexis Ayala
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
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