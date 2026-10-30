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Octavio Ocaña ‘REENCARNÓ’ en su sobrino: el gran parecido físico entre ambos es innegable

Las imágenes del pequeño Robyn, quien cumplirá 1 mes de nacido, han enternecido las redes y las comparaciones con Octavio no se hicieron esperar.

Octubre 30, 2026 • 
Ericka Rodríguez
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Seguidores de Benito Ocaña aseguran que reencarnó en su sobrino Robyn.

Instagram

“Octubre me recuerda que el amor es eterno… incluso cuando hay distancia entre el cielo y la tierra”.

Robyn es el sobrino de Benito Ocaña, hijo de su hermana Bertha. El recién nacido está por cumplir 1 mes de vida, y sorprendentemente su parecido al querido ‘Benito Rivers’ es innegable, según sus seguidores en redes sociales.

Muchos usuarios indican que el actor podría haber regresado a este mundo a través de su sobrino. Y es que al comparar fotos de Benito y el pequeño Robyn sus rasgos son muy parecidos.

Incluso algunos usuarios han descrito su llegada del primogénito de Bertha y su esposo, Roberto Salomón Acevedo, como una especie de reencarnación, una expresión que refleja el cariño y la nostalgia que todavía despierta entre sus admiradores.

TE RECOMENDAMOS: Ya nació el sobrino de Octavio Ocaña, ‘Benito’ de ‘Vecinos': “te contaré LA HISTORIA de tu tío”

Sin embargo, más allá de las comparaciones, el parecido entre los familiares también tiene una explicación natural ya que los sobrinos pueden compartir rasgos físicos con sus tíos debido a la herencia genética que tienen en común.

En tanto, la llegada de Robyn ocurrió pocas semanas antes del quinto aniversario luctuoso de Octavio Ocaña, una fecha especialmente significativa para su familia y para quienes siguieron su trayectoria.

En pleno octubre y las celebraciones por el Día de Muertos, Bertha aprovechó para poner su altar, mismo en el que incluyó fotografías de Octavio. Y a un costado del homenaje a los seres que trascendieron, aparece Bertha cargando a Robyn frente a las imágenes del recordado actor.

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NO TE VAYAS SIN LEER: Bertha Ocaña revela la fecha de su parto y la extraordinaria relación con la muerte de su hermano Octavio

“Octubre me recuerda que el amor es eterno… incluso cuando hay distancia entre el cielo y la tierra”, escribió en el pie de foto la hermana del desaparecido ‘Benito Rivers’.

Octavio Ocaña Bertha Ocaña
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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