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Sofía Rivera Torres recuerda cuando “estaba gorda” y cómo logró BAJAR 34 KILOS tras ser mamá

Sofía recordó cómo lucía en ‘Las Estrellas Bailan en Hoy’ y que recibió cientos de críticas por su aspecto.

Octubre 30, 2026 • 
Ericka Rodríguez
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Sofía Rivera Torres compartió cómo enfrentó física y emcoionalmente haber perdido 34 kilos.

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“Dije ‘estoy gorda, voy a abrazar la realidad’”.

Las críticas fueron lapidantes, Sofía Rivera Torres subió 34 kilos en su embarazo y le costó tiempo y esfuerzo volver a su figura. En un momento crucial, en plena lactancia, la conductora formó parte del programa ‘Las Estrellas bailan en Hoy’ y cada día recibía señalamientos por sus ‘kilitos de más’.

Ahora, tras haber perdido los 34 kilos, habla con orgullo de cómo el esfuerzo, la disciplina y el no rendirse fueron determinantes.

Sofía tuvo a su primer hijo, Ferrán, con Eduardo Videgaray, el pasado 14 de abril de 2025, y aunque su meta era regresar a su peso, asegura que lo que más le “ha gustado de la vida es ser mamá”.

TE RECOMENDAMOS: Eduardo Videgaray defiende a su esposa Sofía Rivera Torres ante las críticas por su aspecto

Y sobre las críticas que recibió por peso reflexionó que todo fue cuestión de mentalizarse y tomar las cosas como vienen.

“Ser fuerte es una decisión, decir ‘eso no me va a afectar porque yo me conozco; si es verdad lo que están diciendo ¿por qué te enojas?, y si no es verdad lo que están diciendo ¿por qué te enojas?”, compartió.

Además, indicó que llamó a las cosas por su nombre y que cuando estaba “gorda” así lo asumió y se aceptó.

“Todo el tiempo que yo estuve gorda no chillé, no me victimicé, dije ‘estoy gorda, voy a abrazar la realidad, me voy a exponer, voy a enseñarle al mundo que gorda, flaca, con celulitis, sin celulitis, así me expongo, facturamos, se puede”.

La exhabitante de ‘La Casa de los Famosos México’ aseguró que quiere que lo que vivió sea inspiraciones para otros.

“En ese momento sentí que era mi misión de vida y estar aquí de regreso siendo un ejemplo de que se puede, se pudo y siempre podremos, se siente bien chingón”.
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Finalmente, reflexionó sobre su proceso y compartió fotos de su pérdida de peso.

“El comentario más dañino que leo en redes es ‘no debemos opinar de cuerpos ajenos’. Me parece una mentira y una hipocresía, absolutamente TODOS lo hacemos— en público o en privado. Por eso yo decidí compartir todo mi proceso con ustedes, para ser un ejemplo de que no importa que te digan ‘gorda’, ‘brazos de tamalera’, ‘ya no vas a quedar como antes’”, concluyó.

Sofía Rivera Torres bajar de peso maternidad
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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