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José Emilio Levy acusa que Ana Bárbara OBSTACULIZA SU CARRERA: “tira puras cosas malas de mí”

El nieto de Talina Fernández dice que Ana Bárbara les llama a los productores y por eso no le dan trabajo.

Octubre 30, 2026 • 
Ericka Rodríguez
jose emilio levy ana barbara

José Emilio Levy reaccionó a los rumores de su reconciliación con Ana Bárbara

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“En muchos proyectos Ana Bárbara ha metido la mano y ha hecho que no, que no lo puedo hacer”.

El hijo de la fallecida Mariana Levy arremetió en contra de Ana Bárbara y la acusa de obstaculizar su carrera artística y hablar mal de él con productores para impedir que se sume a varios proyectos.

José Emilio Levy dice que, a pesar de sus esfuerzos, se ha ‘topado con pared’ en le mundo del espectáculo.

“En muchos proyectos Ana Bárbara ha metido la mano y ha hecho que no, que no lo puedo hacer y pues ni modo”, declaró el joven actor.

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Además, lamentó que abrirse camino le sea más complicado al no contar con el apoyo de sus padres ni sus abuelos y su apellido tampoco le ha garantizado que las puertas se abran.

“Todavía es más difícil, si de por sí, solito es difícil irme abriendo el camino y abrirme las puertas, porque puedo tener un apellido, pero ellos ya no están, ya no están para echar el fonazo y decirle: ‘Oye, ayuda a mi nieto, oye, ayuda a mi hijo’.” Entonces yo lo tengo que hacer solo y que todavía alguien me venga a obstaculizar las cosas”.

Al ser cuestionado sobre cómo tiene la certeza de que Ana Bárbara está hablando mal de él expresó que “Porque varios de los del proyecto me dicen: ‘oye, Ana Bárbara me dijo que no eres esto, que no eres disciplinado’. O sea, bueno, tirando puras cosas malas de mí y ellos me lo niegan”.

Al tiempo, expresó que no tiene contacto con ella desde hace mucho tiempo e incluso la dejó e seguir en redes sociales.

“No, hermano, yo ya de Ana Bárbara no he sabido nada desde hace muchísimo tiempo, ya ni siquiera la tengo en las redes sociales y cada vez que me aparece una nota amarillista, yo (paso)”, advirtió.

Sin embargo, los dichos de José Emilio no se limitaron a la presunta interferencia de la cantante en su carrera, el actor también sostuvo su postura sobre el hecho de que Ana Bárbara siga su relación con Ángel Muñoz, quien presumiblemente le fue infiel.

“Pues todos saben lo que pasa por mi mente, o sea, que está pésimo, que es una humillación, que tienen que abrir los ojos, que se tiene que dar cuenta que no es lo correcto, que tiene que recuperar a sus hijos, a mis hermanos, y bueno, ojalá lo haga”.
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Por último, dijo que la intérprete de ‘Bandido’ sabe que está mal, por eso prefiere mantenerse alejada de la exposición pública.

“¿Tú crees que a los fans de Ana Bárbara les alegra que esté con el señor que le puso el cuerno y que dijo en unos audios que ya estaba bien vieja y todas esas cosas faltándole el respeto? Pues claro que no. Por eso lo esconde y por eso no sale a las redes sociales”, concluyó.

José Emilio Fernández Levy Ana Bárbara No te pierdas
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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