Bebeshita dice que Pablo Montero quiso conquistarla por la fuerza: “Tuve que llamar a mis amigas”

Bebeshita y Pablo Montero tienen un pasado que hasta ahora estaba oculto.

Bueno, Bebeshita piensa que tienen pasado. Pablo Montero lo niega. En medio de sus opiniones está un hecho: se conocieron años atrás y ahora coinciden en La Granja VIP.

Montero ha sido acusado de mirar con lascivia a Bebeshita y Manelyk González. Él lo niega pero los señalamientos son tan insistentes que Bebeshita los da por hecho.

“Solamente pones celosa a Natalia (Alcocer, novia de Pablo dentro del reality) porque ves nuestra hermosa figura; y siento que le das inseguridad y que la gente lo ve porque no lo dije yo, las personas que salieron con los chismes fueron otras personas”, le reclamó Bebeshita al cantante durante uno de los posicionamientos de este miércoles.

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¿Qué pasó entre Pablo Montero y La Bebeshita?

Ante la postura de mantenerse en lo dicho (“no son mi tipo de persona”), Bebeshita decidió revela la anécdota que vivieron juntos.

“Pues tú me invitaste a salir muchos años antes”, dijo la influencer.

Pablo reaccionó de inmediato para dar su versión de los hechos: “No, yo no te invité, tú fuiste a un concierto mío”.

A partir de ese momento, Montero y Bebeshita discutieron y se arrebataron la palabra.

“Eso es de patanes, negar nuestro pasado es de patanes”, dijo ella.

“No existió ningún pasado”, respondió él.

Lo que se sacó en claro es que se conocieron durante un concierto de Montero.

Según Bebeshita, Pablo la llamó a su camerino. “Y quisiste tener otra cosa conmigo y yo te dije que no. Hasta le dije a mis amigas: oigan, este güey como que me quiere aja. Y por eso yo las llevé”.

Pablo negó esa versión y la llamó “una falsa narrativa”.