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Bebeshita dice que Pablo Montero quiso conquistarla por la fuerza: “Tuve que llamar a mis amigas”

“Tenemos un pasado juntos”, le dijo La Bebeshita a Montero. Él lo negó

Octubre 29, 2026 • 
Alejandro Flores
pablo montero bebeshita.jpg

Bebeshita y Pablo Montero

Instagram LG VIP

Bebeshita y Pablo Montero tienen un pasado que hasta ahora estaba oculto.

Bueno, Bebeshita piensa que tienen pasado. Pablo Montero lo niega. En medio de sus opiniones está un hecho: se conocieron años atrás y ahora coinciden en La Granja VIP.
Montero ha sido acusado de mirar con lascivia a Bebeshita y Manelyk González. Él lo niega pero los señalamientos son tan insistentes que Bebeshita los da por hecho.

“Solamente pones celosa a Natalia (Alcocer, novia de Pablo dentro del reality) porque ves nuestra hermosa figura; y siento que le das inseguridad y que la gente lo ve porque no lo dije yo, las personas que salieron con los chismes fueron otras personas”, le reclamó Bebeshita al cantante durante uno de los posicionamientos de este miércoles.

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¿Qué pasó entre Pablo Montero y La Bebeshita?

Ante la postura de mantenerse en lo dicho (“no son mi tipo de persona”), Bebeshita decidió revela la anécdota que vivieron juntos.

“Pues tú me invitaste a salir muchos años antes”, dijo la influencer.

Pablo reaccionó de inmediato para dar su versión de los hechos: “No, yo no te invité, tú fuiste a un concierto mío”.

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A partir de ese momento, Montero y Bebeshita discutieron y se arrebataron la palabra.
“Eso es de patanes, negar nuestro pasado es de patanes”, dijo ella.

“No existió ningún pasado”, respondió él.

Lo que se sacó en claro es que se conocieron durante un concierto de Montero.
Según Bebeshita, Pablo la llamó a su camerino. “Y quisiste tener otra cosa conmigo y yo te dije que no. Hasta le dije a mis amigas: oigan, este güey como que me quiere aja. Y por eso yo las llevé”.

Pablo negó esa versión y la llamó “una falsa narrativa”.

“Fue mi gente la que te despachó”.

Bebeshita Pablo Montero La Granja VIP
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
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