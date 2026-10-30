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Gloria Trevi será reconocida como Artista Oro en los Premios HEAT Latin Music Awards 2026

La ceremonia ocurrirá en Jalisco.

Octubre 29, 2026 • 
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Gloria Trevi

Gloria Trevi ha defendido su caso afirmando que ella fue una víctima más de Sergio Andrade.

(Instagram @gloriatrevi)

Los Premios HEAT Latin Music Awards 2026 están por suceder. La cita es el 5 de noviembre en el Centro Internacional de Convenciones de Puerto Vallarta, Jalisco. Y una de las galardonadas, será Gloria Trevi.

La cantante con casi cuatro décadas de éxitos, recibirá el reconocimiento Artista Oro en los HEAT Latin Music Awards 2026. Pero la cantante no solamente acudirá para recibir el homenaje, pues también subirá al escenario para ofrecer una actuación especial durante la ceremonia, que será transmitida en vivo a través de LosHeat.tv.

Este reconocimiento viene luego de grandes logros de la cantante regiomontana, como agotar 55 conciertos en el Auditorio Nacional y 14 en la Arena CDMX, registros que la colocan como la artista hispanoamericana con más presentaciones agotadas en ambos recintos. A esto se suman más de 30 millones de discos vendidos, siete mil millones de reproducciones en plataformas digitales y varios primeros lugares en la lista Top Latin Albums de Billboard.

AQUÍ PUEDES VOTAR POR LOS DEMÁS NOMINADOS
Durante la entrega, se espera que cante éxitos de su repertorio, como “Pelo suelto” o “Todos me miran”.

Por si fuera poco, Gloria Trevi continúa apostando por nueva música. Actualmente trabaja de manera independiente bajo su propio sello, Great Talent Records, y prepara su decimoquinto álbum de estudio, cuyo lanzamiento está previsto para principios de 2027.

Como adelanto, este año presentó los sencillos “Intensamente” y “Pompas de jabón”, mientras que su “Celebration Tour” la llevó por distintos escenarios de Latinoamérica, Centroamérica y España.

Gloria Trevi HEAT Latin Music Awards 2026
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