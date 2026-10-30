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Exnovia y exesposa de Nicandro Díaz pelean por la herencia del productor a casi tres años de su muerte

La acusación por el robo de un auto del productor en contra de Mariana Robles sigue en tribunales. Hoy hubo audiencia

Octubre 29, 2026 • 
Alejandro Flores
nicandro diaz.jpg

Nicandro Díaz

Instagram

El 18 de marzo de 2024 sucedió la trágica muerte del productor de telenovelas Nicandro Díaz en un accidente en Quintana Roo. A dos años y medio, la pelea por su herencia sigue vigente y en tribunales.

Casi desde el momento de su muerte, su exesposa Cynthia Buitrón y Mariana Robles (su novia en ese momento) se enfrascaron en un pleito por la herencia en el que la acusación más recurrente (y que hoy las tiene en litigio) es que Mariana supuestamente robó un automóvil.
Buitrón, además, ha sostenido públicamente una sospecha sobre las circunstancias en que murió Nicandro, llegando a asegurar que duda que fue un accidente.
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¿En qué va el pleito legal por la herencia de Nicandro Díaz?

Mariana Robles ha negado tanto la acusación del automóvil como las sospechas de Buitrón pero hoy sigue en litigio y este 29 de octubre tuvo una audiencia.

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A la salida, Mariana acusó a Buitrón de alargar el juicio con “mentiras y falsedades”.
Buitrón, por su parte, señaló que el equipo de abogados de Robles realiza prácticas leguleyas para evadir la resolución del juicio:

“La señora se robó un coche a los 15 días que falleció Nicandro. Ahorita, pues los abogados como no tienen pruebas que no es verdad lo que hicieron es tratar de confundir de volver a preguntar de quién era, que si estaba a nombre de Nicandro, pura confusión”.

También insistió en describir la muerte de su exesposo como “supuesto accidente”, manteniendo su sospecha.

Nicandro Díaz
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
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