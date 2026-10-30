Festival de terror: Alumna termina quemada tras acercarse con su DISFRAZ DE CATRINA a una ofrenda

La Secretaría de Educación Pública de Hidalgo (SEPH) dio a conocer que revisará cómo se desarrolló un festival de Día de Muertos en la secundaria Teodomiro Manzano, en Huasca de Ocampo, en Hidalgo. Esto luego de que una estudiante de segundo grado sufriera quemaduras al incendiarse su disfraz de Catrina.

Fue este 28 de octubre cuando la alumna participaba junto con sus compañeros en una actividad y su traje, confeccionado con hojas para envolver tamales, comenzó a arder.

De inmediato, otros estudiantes y maestros se acercaron para apagar las llamas.

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Trascendió que la chica fue trasladada a un hospital para recibir atención médica.

Primeros reportes desvelaron que la menor se encontraba en un templete cercano a un altar de muertos cuando su disfraz entró en contacto con el fuego.

Versiones difundidas señalan que una veladora encendida habría alcanzado el vestido elaborado con hojas de maíz, material que facilitó la propagación de las llamas.

A través de una tarjeta informativa, la SEPH lamentó lo sucedido y señaló que mantiene contacto con la familia para dar seguimiento a la atención médica de la estudiante.

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¿Cuál es el estado de salud de la alumna quemada con su traje de Catrina?

Reportes periodísticos señalan que la estudiante sufrió quemaduras de gravedad y permanece bajo atención hospitalaria. Además que habría sido trasladada de Hidalgo a la Ciudad de México, sin que se tenga confirmación oficial.

En tanto, familiares de la estudiante también han solicitado apoyo económico para cubrir los gastos relacionados con su atención médica, de acuerdo con medios locales.