Suscríbete
Síguenos en:
Famosos

Bertha Ocaña revela la fecha de su parto y la extraordinaria relación con la muerte de su hermano Octavio

“Me va cambiar la vida”, dice Bertha al explicar la importancia de la fecha

Abril 03, 2026 • 
Alejandro Flores
BERTHA OCANAOCTAVIO OCANA.jpg

La hermana de Octavio hizo una denuncia pública

Instagram

Cada año, conforme se acerca el mes de octubre, Bertha Ocaña tiene una irremediable sensación de tristeza.

El 23 de octubre de 2021 murió su hermano Octavio y desde entonces el luto la envuelve alrededor de esa fecha.
Por esa misma razón ahora siente una sensación de alivio: Bertha está embarazada de su primer hijo y la fecha programada para su nacimiento es muy cercana al 23 de octubre.

“No es una casualidad que me haya dado esa fecha, estoy convencida de que él eligió esa fecha”.

Una nueva polémica en el caso Octavio Ocaña

Bertha está involucrada en el caso judicial para resolver el caso de su hermano, quien murió luego de una persecución policíaca en el Estado de México.
TE RECOMENDAMOS: ¿Qué opina María Perroni Garza del NUEVO NOVIAZGO de su papá Pablo con Axel Santos?

La policía presentó primero un informe en el que aseguraba que Octavio se disparó a sí mismo por accidente mientras manejaba su camioneta en la persecución; pero la familia de Ocaña siempre dudó de esa versión y con investigaciones independientes y segundos peritajes lograron que se vinculara a proceso a dos de los policías involucrados en la persecución.

Crisis en matrimonio de Jorge D’Alessio y Marichelo
jorge d'alessiomarichelo.jpg
Famosos
Marichelo deja de seguir a su esposo Jorge D’Alessio; ¿tienen una crisis de pareja?
La pareja lleva 15 años de matrimonio pero su actividad en redes sociales en días recientes parecen revelar un distanciamiento
Marzo 28, 2026
 · 
Alejandro Flores
Jorge-Dalessio-Marichelo.jpg
Famosos
Jorge D’Alessio responde ante los rumores de SEPARACIÓN con Marichelo; esto es lo que se sabe
Los rumores crecen pues el músico aseguro estar viviendo “un momento complicado”.
Marzo 31, 2026
 · 
Ericka Rodríguez

Uno de ellos está preso pero el otro está prófugo. Y además, Bertha denuncia ahora que el juez también lo considera como un sujeto “desvinculado” del proceso.
La hermana de Octavio se mostró indignada en una entrevista con “Ventaneando”, donde calificó como “absurda” esta decisión del juez.

Respecto a su embarazo, Bertha está convencida de que su vida cambiará de manera radical.

“Llega en un momento de mi vida en que lo necesito porque justamente nacerá en la etapa de mayor tristeza”.

Octavio Ocaña
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
ernesto dalessio (1).jpg
Famosos
El secreto detrás del cuerpo de gimnasio que mostró Ernesto D’Alessio en “Juego de Voces”
Abril 04, 2026
 · 
Alejandro Flores
la casa de los famosos rata.jpg
Famosos
Habitantes de La Casa de los famosos Telemundo descubren una rata entre la comida del destierro
Abril 04, 2026
 · 
Alejandro Flores
pepe aguiularpeso pluma.jpg
Famosos
Pepe Aguilar se olvida de sus críticas al corrido tumbado y canta con Peso Pluma pero los fans no lo perdonan
Abril 04, 2026
 · 
Alejandro Flores
azalia-dalessio-foto.jpg
Famosos
Azalia se le va a la yugular a Jorge D’Alessio y Marichelo ante crisis: “Karma, le llaman”
Abril 04, 2026
 · 
TVyNovelas
wendy-nueva-cirugia-.jpg
Famosos
¿Wendy Guevara ya quedó? La líder de Las Perdidas ya presume curvas pero se hará una feminización facial
Ahora que la inflamación cedió y terminó su proceso postoperatorio, la artista reaparece con una silueta que no pasa desapercibida.
Abril 04, 2026
 · 
Nayib Canaán
OMAR FIERRO.jpg
Famosos
Omar Fierro responde a la acusación de que hizo fraude para ser dirigente sindical de los actores
Las votaciones se realizaron el 28 de marzo y desde ese día surgieron señalamientos contra su planilla
Abril 04, 2026
 · 
Alejandro Flores
omar chaparro.jpg
Famosos
¿Cómo superó Omar Chaparro su episodio de depresión? “Me dolía levantarme de la cama”
Cuenta lo que tuvo que hacer para avanzar y seguir adelante con su carrera
Abril 03, 2026
 · 
Alejandro Flores
jose luis roma.jpg
Famosos
De “En familia con Chabelo” a “Juego de Voces": asi ha sido la transformación de José Luis Roma
El cantautor apareció en televisión por primera vez a los 11 años como invitado al programa de Chabelo
Abril 03, 2026
 · 
Alejandro Flores