Bertha Ocaña revela la fecha de su parto y la extraordinaria relación con la muerte de su hermano Octavio

Cada año, conforme se acerca el mes de octubre, Bertha Ocaña tiene una irremediable sensación de tristeza.

El 23 de octubre de 2021 murió su hermano Octavio y desde entonces el luto la envuelve alrededor de esa fecha.

Por esa misma razón ahora siente una sensación de alivio: Bertha está embarazada de su primer hijo y la fecha programada para su nacimiento es muy cercana al 23 de octubre.

“No es una casualidad que me haya dado esa fecha, estoy convencida de que él eligió esa fecha”.

Una nueva polémica en el caso Octavio Ocaña

Bertha está involucrada en el caso judicial para resolver el caso de su hermano, quien murió luego de una persecución policíaca en el Estado de México.

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La policía presentó primero un informe en el que aseguraba que Octavio se disparó a sí mismo por accidente mientras manejaba su camioneta en la persecución; pero la familia de Ocaña siempre dudó de esa versión y con investigaciones independientes y segundos peritajes lograron que se vinculara a proceso a dos de los policías involucrados en la persecución.

Uno de ellos está preso pero el otro está prófugo. Y además, Bertha denuncia ahora que el juez también lo considera como un sujeto “desvinculado” del proceso.

La hermana de Octavio se mostró indignada en una entrevista con “Ventaneando”, donde calificó como “absurda” esta decisión del juez.

Respecto a su embarazo, Bertha está convencida de que su vida cambiará de manera radical.