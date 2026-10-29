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¿El final de Rubí es más trágico en la historieta original o en la telenovela de Bárbara Mori?

Este viernes es el final de la retransmisión de “Rubí”, el melodrama de 2004 que más éxito le dio a Bárbara Mori

Octubre 29, 2026 • 
Alejandro Flores
rubi telenovela historieta final.jpg

Rubí: historieta y telenovela

Hemeroteca Nacional de México / Televisa

“Duerme, Rubí, duerme”, le dice Alejandro a esa mujer que tanto ambicionó y que al final perdió no solo su dinero, también su belleza.

Esta escena no corresponde a la telenovela que protagonizó Bárbara Mori y cuyo final se transmite este viernes 30 de octubre por las estrellas, sino que es una viñeta de la historieta original por entregas escrita por Yolanda Vargas Dulché.
El melodrama televisivo “Rubí”, producido en 2004, apuntaló la fama de Bárbara Mori, cuya popularidad fue tan explosiva con este personaje que tuvo que replantearse su carrera.
En varias ocasiones, la actriz ha explica que a partir de lo que vivió aquel año (una mezcla de fama, excesos y depresión) decidió reorientar su trayectoria en televisión.
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Los dos finales de Rubí: historieta contra telenovela

El final de la telenovela difiere en varios aspectos del original escrito por Yolanda Vargas Dulché pero el más importante es:
En la historieta, Rubí termina en el hospital tras arrojarse por la ventana, con el rostro desfigurado pero también con el cuerpo tan maltrecho que está absolutamente vendada. Y Alejandro, el único hombre al que amó y que perdió por su propia ambición, la visita en el hospital y le toma la mano mientras la mujer le dice: “Mírame ya no soy hermosa”.

La siguiente viñeta es el cuadro narrativo en el que se lee: “Minutos después, entre las manos de Alejandro, quedó sin fuerza y sin vida la mano de Rubí.
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Alejandro Flores

En la telenovela, el personaje de Bárbara Mori en efecto se arroja al vació y ciertamente, igual que el historieta, queda desfigurada.... pero no muere. Y Alejandro no la ve en el hospital porque en realidad él es feliz con su nueva vida: es director del hospital y hace vida romántica con el personaje de Jaqueline Bracamontes, Maribel. Pero no sabe que Rubí tiene una hermana y que planea la venganza.

Se trata, pues, de un final abierto que se transmitirá por las estrellas este viernes para que lo revivan los fans de le telenovela que ya lo han visto y para que lo conozcan quienes la ven por primera vez.

Rubí Bárbara Mori
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
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