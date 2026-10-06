Ya nació el sobrino de Octavio Ocaña, ‘Benito’ de ‘Vecinos': “te contaré LA HISTORIA de tu tío”

“El mejor día de nuestras vidas”.

Fue el pasado viernes 2 de octubre cuando le dieron la bienvenida al mundo al primer hijo de Bertha Ocaña, la hermana del famoso ‘Benito Rivers’ de la serie ‘Vecinos’. La feliz mamá se tomó unos días antes de compartir la noticia.

“El mejor día de nuestras vidas”, escribió Bertha en el pide la foto donde aparece en bebé con las manos la propia hermana del histrión y su esposo.

“Gracias por sus mensajes y buenos deseos, aprecio cada palabra y cada bendición que le envían a mi hijo. Nació el viernes y estamos bien gracias a Dios, ya tendré oportunidad de responderles y desde el fondo de mi corazón valoro cada mensaje, estoy en estos momentos sosteniendo mis primeros días de Post parto, sé que lo entienden pero gracias nuevamente de corazón por tenerme presente. Con amor, Bertha”, indicó en una de sus historias en Instagram.

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También compartió otras historias en donde presume las flores que su esposo le tenía preparadas y regalos que estaban en la habitación del recién nacido.

Y aunque Bertha no cabe de la emoción tras haberse convertido en mamá del pequeño Robyn, a lo largo de su embarazo compartió cómo extrañaba a su hermano Octavio y cómo le hubiera gustado que tuviera vida para disfrutar a su hijo y su dulce espera.

“Hijo mío. Algún día te contaré la historia de tu tío, el como a su corta edad tuvo que irse de este mundo… y también te contaré de su justicia y de todo lo que tuve que vivir y atravesar para lograrlo, incluso si aún existe esta foto podré enseñarte que tú también fuiste parte de esta lucha de la que nunca me cansé ni me cansaría por que se trata de mi hermano la persona más buena, noble, amorosa que la vida me permitió conocer y a quien amo y amaré por el resto de mi vida, gracias hijo por existir y por darme el mejor de los motivos para nunca rendirme hoy mi vida tiene sentido por ti y si antes era fuerte y valiente hoy soy imparable”, escribió Bertha en una imagen donde aparece afuera de los juzgados.

En tanto, una de las reacciones que sigue llamando la atención es la de Nerea Godínez, la exnovia del actor y quien tras rehacer su vida ante el fallecimiento de Octavio, también se convirtió en mamá de su segunda hija en marzo pasado.

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A través de sus redes sociales, Nerea continua interactuando con sus excuñadas, Bertha y Ana Leticia.