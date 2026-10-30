¿Chavana fuera de ‘Es Show’ tras golpear a edecán con dron? Circula video: “Puse MI RENUNCIA en la mesa”

“Nunca me había tocado a mí provocar algo como lo de anoche, pero aquí estoy haciéndome responsable de todo”.

Hace un par de días, el conductor regiomontano Ernesto Chavana se volvió tendencia tras lesionar a una de las edecanes de su programa ‘Es Show’ luego de molestarse y patear un dron.

Sin medir las consecuencias, Chavana lanzó por los aires el dispositivo de grabación, mismo que terminó lastimando el rostro de Isabella, una de las modelos que forman parte de la polémica emisión.

Desde ese momento, se levantó una ola de críticas, pues mientras se disculpaba y aseguraba que asumiría todas las consecuencias, salía su hija, María Fernanda Chavana, a decirle que no tiene por qué cargar con la culpa solo y que allí estaba ella apoyándolo.

TE RECOMENDAMOS: De la Central de Abastos a la tv: así es la historia de Isabella Rojas, modelo herida por Chavana con un dron

En tanto, el presentador advertía que en casi 25 años que lleva el programa al aire, no había sido responsable de ningún accidente.

“Nunca me había tocado a mí provocar algo como lo de anoche, pero aquí estoy haciéndome responsable de todo. No hay ningún otro culpable más que yo. Fue un error que cometí al haber pateado un dron. Nunca se hizo con una mala intención de dañar a alguien y también debo decir que Isabella aceptó mis disculpas hasta este momento”, dijo Chavana.

Y aunque la polémica continuó luego de que pidiera disculpas, peros siguiera humillando a las edecanes, ahora surge un video en el que aparentemente presenta su renuncia.

La grabación se habría revelado como una consecuencia del reciente accidente que sufrió Isabella con el dron, mismo que se transmitió el vivo en el canal 6 de Multimedios.

Ernesto Chavana

Ah renunciado por los insultos y faltas de respeto por parte de su Producción!

Que esperaba 🤷🏿 pic.twitter.com/g4EmNgOXMU — 𓆩🤍𓆪 (@scryvrs) October 29, 2026

Ante la difusión del clip, Chavana salió a aclarar si está fuera de ‘Es Show’ y si renunció.

“Durante la madrugada de este día puse mi renuncia en la mesa de mis jefes de Canal 6, con quienes tuve una extensa y acalorada charla durante un par de horas sin poder llegar a un acuerdo satisfactorio para ambas partes”, se le escucha decir al conductor.

Al tiempo, añade que “ante la falta de garantías y la falta de un ambiente laboral, además de las insostenibles relaciones con la producción, me veo en la triste situación de retirarme de mis programas y buscar otra opción que me permita continuar con el trabajo que tanto me apasiona que es la conducción”.

Sin embargo, Chavana dice que ese video fue grabado en agosto de 2024 y no tiene que ver con el accidente del dron.

NO TE VAYAS SIN LEER: Hija de Chavana lo defiende y mientras él jura que se hace responsable… ¡SIGUE HUMILLANDO a las edecanes!

Hasta ahora no ha revelado qué le dijeron sus altos mandos, solamente destapó que “en su momento tendré que responder ante mis jefes que me están citando para este jueves al mediodía. Luego les diré qué pasó”, manifestó.