Sonido La Changa prefiere perder dinero antes que arriesgar a su fundador Ramón Rojo; piden oración por él

“Fortaleza para nuestro Rey Ramón Rojo Villa”, publicó Sonido La Changa en su perfil de Instagram.

De esa manera anunciaron que están en constante solidaridad y oración por la recuperación del sonidero fundador da La Changa.

“Pedimos a todo nuestro público su comprensión, empatía y oraciones para su pronta recuperación”.

Aún no se ha informado cuál es la razón por la que Rojo Villa permanece delicado de salud pero sí se pidió a sus fans que por respeto a la familia solamente se haga caso a las comunicaciones oficiales.

“Pedimos no hacer caso a rumores ni a fuentes no oficiales”.

¿Qué pasó con el fundador de Sonido La Changa?

Sonido La Changa tenía programado un baile masivo para este fin de semana en Ecatepec pero decidieron cancelarlo en espera de que Ramón se recupere.

La salud de nuestro fundador es y será siempre nuestra prioridad. Lamentamos sinceramente cualquier inconveniente que esta cancelación pueda causar, y ofrecemos nuestras más sinceras disculpas al H. Ayuntamiento de Ecatepec de Morelos, a los organizadores y sobre todo al público fiel que nos ha acompañado durante 58 años de trayectoria.

Como es usual, la contratación de La Changa para ese baile masivo implicó el pago de un adelanto, el cual será devuelto al empresario que los había contratado, según informó el propio sonidero.

De manera directa al Sr. Benjamín González, le comunicamos que su dinero será reembolsado en su totalidad, peso por peso. No tenemos ni tendremos la intención de quedarnos con un solo peso que no haya sido ganado con el trabajo honesto y profesional del Sr. Ramón Rojo y de todo su equipo.

Le pidieron al empresario su comprensión ante la necesidad de cancelar el bailongo y su paciencia para que recupere su dinero.