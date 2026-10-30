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Sonido La Changa prefiere perder dinero antes que arriesgar a su fundador Ramón Rojo; piden oración por él

El sonidero estaba contratado para presentarse este fin de semana en Ecatepec

Octubre 30, 2026 • 
Alejandro Flores
sonido la changa.jpg

Ramón Rojo Villa, Sonido La Changa

Instagram

“Fortaleza para nuestro Rey Ramón Rojo Villa”, publicó Sonido La Changa en su perfil de Instagram.

De esa manera anunciaron que están en constante solidaridad y oración por la recuperación del sonidero fundador da La Changa.
“Pedimos a todo nuestro público su comprensión, empatía y oraciones para su pronta recuperación”.
Aún no se ha informado cuál es la razón por la que Rojo Villa permanece delicado de salud pero sí se pidió a sus fans que por respeto a la familia solamente se haga caso a las comunicaciones oficiales.

“Pedimos no hacer caso a rumores ni a fuentes no oficiales”.

¿Qué pasó con el fundador de Sonido La Changa?

Sonido La Changa tenía programado un baile masivo para este fin de semana en Ecatepec pero decidieron cancelarlo en espera de que Ramón se recupere.

La salud de nuestro fundador es y será siempre nuestra prioridad. Lamentamos sinceramente cualquier inconveniente que esta cancelación pueda causar, y ofrecemos nuestras más sinceras disculpas al H. Ayuntamiento de Ecatepec de Morelos, a los organizadores y sobre todo al público fiel que nos ha acompañado durante 58 años de trayectoria.

Como es usual, la contratación de La Changa para ese baile masivo implicó el pago de un adelanto, el cual será devuelto al empresario que los había contratado, según informó el propio sonidero.

De manera directa al Sr. Benjamín González, le comunicamos que su dinero será reembolsado en su totalidad, peso por peso. No tenemos ni tendremos la intención de quedarnos con un solo peso que no haya sido ganado con el trabajo honesto y profesional del Sr. Ramón Rojo y de todo su equipo.
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Le pidieron al empresario su comprensión ante la necesidad de cancelar el bailongo y su paciencia para que recupere su dinero.

El proceso de devolución íntegra del depósito realizado para el evento no cumplido ya está en curso y se le hará llegar el comprobante correspondiente.

Cancelaciones
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
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