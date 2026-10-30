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Famosos

Natalia Alcocer y Manelyk se amenazan en vivo en La Granja VIP: “Aquí te espero”

Natalia también acusó a la producción de La Granja VIP de permitir contacto físico, lo cual va contra las regas

Octubre 29, 2026 • 
Alejandro Flores
natalia alcocer manelyk.jpg

Natalia contra Manelyk

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Pablo Montero fue exhibido por la producción, Mono Osuna fue exonerado de la acusación de contacto físico contra Kevyn, y Natalia Alcocer y Manelyk González chocaron.

Todo esto sucedió durante el programa de Salvación de La Granja VIP este 29 de octubre, en el que Pablo Montero fue el que quedó “enterrado”, es decir que fue nominado sin posibilidad de participar en el reto de salvación.
Lo más virulento fue el enfrentamiento de Natalia en contra de Manelyk: quienes se gritaron groserías durante un par de minutos.
Manelyk acusó a Natalia de hablar de cuerpos ajenos y de haberle hecho comentarios pasivo agresivos.

¿Qué pasó entre Manelyk y Natalia?

Todo comenzó cuando Manelyk habló de manera indirecta pero obviamente dirigida a Natalia.

“No sé si echarle tierra al mentiroso (Pablo Montero) o a la mustia, hipócrita, doble cara”.

Natalia comenzó su respuesta pero Manelyk la interrumpió y en ese momento el enfrentamiento fue un caos.
—Primera lección de educación: no vas a hablar hasta que yo termine
—Tú no vas a decirme qué hacer
—Te estoy educando
—No eres mi mamá
—Bueno, no voy a discutir contigo porque mi mamá me dijo que cuando discutes con pen... te pones a su nivel

El pleito avanzó hasta las amenazas.
Natalia le dijo a Mane: “Aquí ya se puede morder y tocar, así que cuidado”.
Este comentario hizo referencia al caso de Kevyn, quien acusó a Mono de haberlo empujado pero la producción de La Granja decidió, luego de ver el video, que “no había dolo ni alevosía”, por lo que no lo sancionó; a pesar incluso de que Kevyn insistió en que “sí me empujó”.

Volviendo al cruce de las granjeras, Mane le respondió: “Aquí te espero, acuérdate que la que pega se va”.

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Manelyk entonces aludió a una situación del pasado de Natalia pese a que en varias ocasiones se les ha advertido que no se puede mencionar a personas de afuera:

"¿Te acuerdas quién te dejó y no te reconoció?”

La Granja VIP
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
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