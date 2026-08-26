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Obligan a Nailea Norvind a cocinar un tierno animal de la pradera en ‘Top Chef VIP’ y SE QUIEBRA en llanto

La actriz enfureció con la producción del reality por el animal que le tocó cocinar.

Agosto 26, 2026 • 
Ericka Rodríguez
Nailea-Norvind.jpg

Nailea Norvind rompe en llanto al descubrir lo que le toca cocinar.

YouTube/Instagram

“Es un bebé”.

Cada uno de los participantes de ‘Top Chef VIP’ eligió una estación con una caja sorpresa que al descubrirla desvelaría lo que los cocineros debían preparar. Y aunque el programa iba comenzando con mucha actitud, poco a poco se alteraron los ánimos en el reality por lo que iban descubriendo los competidores.

Nailea Norvind eligió su estación, abrió la caja y descubrió a un tierno animal de la pradera por el que se puso a llorar. Se trataba de un conejillo de Indias que le recordó a su mascota, según dijo.

Todo ocurrió delante de sus compañeros y del jurado de ‘Top Chef VIP’, y Nailea no reparó en hacer la caja a un lado y ponerse a llorar.

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“Es un bebé”, repetía. Y aunque pidió ayuda y llegó a plantearse un cambio de concursante, finalmente tuvo que continuar con el desafío y preparar su platillo con el conejillo.

¿Nailea Norvind tuvo que cocinar al conejillo de Indias?

Visiblemente afectada, la actriz se negó en un primer momento a acercarse al animalito y dejó en claro que no podía verlo de la misma manera que otros alimentos utilizados habitualmente en la competencia.

La escena llamó particularmente la atención porque Norvind tuvo una reacción mucho más emocional que la de sus compañeros.

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A pesar de la crisis emocional, la villana de las telenovelas decidió continuar en la competencia y finalmente realizó la preparación que le correspondía para presentar su plato ante los jueces.

Top Chef VIP Nailea Norvind
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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