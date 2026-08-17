Ninel Conde renuncia a Top Chef VIP; duró menos que en La Casa de los Famosos

Ninel Conde iba con paso arrollador en Top Chef VIP.

La Bombón Asesino estaba inmune porque ganó el reto con unos camarones que fueron especialmente alabados por los chefs.

La cantante y actriz también tuvo un momento álgido cuando preparó unos chilaquiles con huevo íntimamente ligados a la historia de su madre.

“Mi mamá tenía una fábrica de tortillas y este platillo la representa porque es una mujer que nunca se dio por vencida”, dijo al presentar el platillo.

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Hasta Lupillo Rivera (otro de los cocineros) se mostró emocionado cuando Ninel contó esa historia.

¿Por qué renunció Ninel Conde a Top Chef VIP?

Sin embargo, las cosas se complicaron hacia el domingo de reto semanal: Conde sintió que sus fuerzas no eran suficientes para superar emocionalmente el estrés de la competencia.

“No puedo continuar en la competencia; para mí lo más importante es mi salud y creo que esto no está diseñado para mí”, dijo Ninel a mitad del reto semanal.

Este era el tercer reality show consecutivo para la Bombón Asesino: primero fue “Secretos de las indomables” y el año pasado estuvo en “La Casa de los Famosos”, en el que se esperaba que fuera una de las finalistas pero fue eliminada pronto.

Ninel fue la tercera habitante en salir de la Casa, luego de haber tenido un duro enfrentamiento con Alexis Ayala.

Su salida fue tan polémica que la propia actriz decidió desaparecer de la vida pública durante varios días antes de comenzar a hacer un tour de medios para narrar su experiencia.

Ahora, en Top Chef VIP duró apenas una semana.