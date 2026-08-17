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Ninel Conde renuncia a Top Chef VIP; duró menos que en La Casa de los Famosos

La actriz y cantante reveló la razón por la que ya no seguirá en el reality de cocina

Agosto 16, 2026 • 
Alejandro Flores
ninel conde top chef vip.jpg

Ninel Conde

Instagram Top Chef VIP

Ninel Conde iba con paso arrollador en Top Chef VIP.

La Bombón Asesino estaba inmune porque ganó el reto con unos camarones que fueron especialmente alabados por los chefs.
La cantante y actriz también tuvo un momento álgido cuando preparó unos chilaquiles con huevo íntimamente ligados a la historia de su madre.
“Mi mamá tenía una fábrica de tortillas y este platillo la representa porque es una mujer que nunca se dio por vencida”, dijo al presentar el platillo.
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Hasta Lupillo Rivera (otro de los cocineros) se mostró emocionado cuando Ninel contó esa historia.

¿Por qué renunció Ninel Conde a Top Chef VIP?

Sin embargo, las cosas se complicaron hacia el domingo de reto semanal: Conde sintió que sus fuerzas no eran suficientes para superar emocionalmente el estrés de la competencia.

“No puedo continuar en la competencia; para mí lo más importante es mi salud y creo que esto no está diseñado para mí”, dijo Ninel a mitad del reto semanal.

Este era el tercer reality show consecutivo para la Bombón Asesino: primero fue “Secretos de las indomables” y el año pasado estuvo en “La Casa de los Famosos”, en el que se esperaba que fuera una de las finalistas pero fue eliminada pronto.

Todo esto sucede dentro y fuera de La Casa de los Famosos 2026

Lee cada detalle de los habitantes del realtiy show de TelevisaUnivision

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Ninel fue la tercera habitante en salir de la Casa, luego de haber tenido un duro enfrentamiento con Alexis Ayala.

Su salida fue tan polémica que la propia actriz decidió desaparecer de la vida pública durante varios días antes de comenzar a hacer un tour de medios para narrar su experiencia.
Ahora, en Top Chef VIP duró apenas una semana.

“He decidido no continuar, esto no está diseñado para mí físicamente”.

ninel conde Top Chef VIP
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
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