Luz Ramos y qué otras actrices han interpretado a Jenni Rivera en la ficción; ¿Quién lo hizo mejor?

La Diva de la Banda inspiró varias producciones para contar su impactante vida.

Diciembre 09, 2025 • 
MrPepe Rivero
LUZ-RAMOS-JENNI-RIVERA.jpg

Luz Ramos como Jenni Rivera

Especial

La vida de Jenni Rivera ha sido llevada a la pantalla en varias ocasiones, incluyendo series biográficas y una película donde abordan la violencia, soledad, romances fallidos y su lucha por alcanzar el estrellato hasta su último día el 9 de diciembre de 2012.

Interpretar a una mujer fuerte como Jenni Rivera no es cualquier reto, y solo un pequeño grupo de actrices lo ha logrado.

Ante su aniversario luctuoso, recordamos a aquellas que cambiaron su piel y rostro, para prestárselo a la Diva de la Banda, cuyos fans insisten en creer que está viva.

Mariposa de Barrio (Serie de TV, 2017)

Autorizada por la familia Rivera, se basó en su autobiografía póstuma, Inquebrantable: Mi historia a mi manera. Fue Angélica Celaya la encargada de interpretar a como Jenni Rivera adulta. La puedes ver en Netflix

En la misma serie, pero en la etapa joven de Jenni Rivera, fue la actriz Samadhi Zendejas quien la interpretó.

Su Nombre Era Dolores, La Jenn Que Yo Conocí (Serie de TV, 2017)

En una guerra directa de bioseries, también luchó por el rating la producción no autorizada por la familia Rivera basada en el libro de su exmanager, Pete Salgado.
Ahí, Luz Ramos brilló como Jenni Rivera por su impecable interpretación.

Jenni (Película, estreno en diciembre de 2024)

La película biográfica autorizada por la familia Rivera fue protagonizada por Annie González. Se estrenó en la plataforma de streaming ViX y en cines selectos de EE. UU. y México.

¿Jenni Rivera actuó?

Uno de los últimos proyectos de Jenni Rivera fue su participación como actriz en la película Filly Brown (2012).

Jenni Rivera Luz Ramos
MrPepe Rivero
Fiel seguidor del entretenimiento, la televisión, las telenovelas, el cine y la música.
