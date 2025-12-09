Fátima Bosch se enojó por preguntas y abandonó entrevista en Telemundo: “Su cara cambió”

Tras ganar Miss Universo, Fátima Bosch comenzó su gira por los medios de comunicación pero se topó con preguntas directas que la incomodaron. Todo pasó en Telemundo, cuyos conductores expusieron que la reina de belleza se enojó y dejó sus instalaciones.

Ocurrió cuando Fátima Bosch compartió en exclusiva con Carlos Adyan y Lourdes Stephen todo lo que vivió tras ganar la corona. Los conductores le preguntaron sobre las polémicas que surgieron a raíz de su victoria y cómo ha manejado los comentarios de la prensa y el público.

Carlos le recordó algo que dijo Raúl Rocha, dueño del certamen, sobre que había participantes que no tenían posibilidades de ganar, como Costa de Marfil, porque sus pasaportes implicaban el trámite de múltiples visas para viajar por el mundo, algo que no es necesario con la mexicana, lo que la convertía en mejor candidata.

"¿Qué tendrías que decirle a las chicas que no tienen el privilegio de una visa como la tuya?”, le preguntó Carlos Adyan a Fátima Bosch.

“Yo no sé las reglas a fondo de qué buscaba la Organización este año, pero diría que todas deberían tener las mismas oportunidades de ganar, sin importar su pasaporte. Pero como Organización, es una empresa, es un trabajo y tienen que buscar a alguien que facilite el trabajo, si tienes que viajar por el mundo, es obvio que necesitan a alguien que pueda viajar fácilmente”, contestó Fátima.

Conductores de Telemundo delataron a Fátima Bosch

“Siento que con la primera pregunta que se hizo, su cara cambió un poco. La primera pregunta fue la del tema de las Visas porque a mí personalmente me parece injusto que una persona con un pasaporte de Latinoamérica, que quizá no son tan fuertes como un pasaporte mexicano, tenían una desventaja ante eso”, dijo Carlos Adyan.

“A ella no le gusta esa pregunta, y cuando le insistimos de la demanda, que no es que yo me quiera inventar que existe una demanda, está en curso, y siento que en ese momento, ella no esperaba la pregunta y su cara cambió”.

“Al final ella se paró y decidió abandonar las instalaciones”, dijeron en Telemundo.

“Fátima estuvo muy molesta, entregó el vestuario y ni siquiera quiso aceptar el transporte que Telemundo le tenía confirmado y se fue en Uber”.

Telemundo realmente dijo: Nuestra única miss universo se llama Andrea Meza 😭 quedé tieso pic.twitter.com/qKYug48Oe8 — nacho con O (@NachoConO) December 9, 2025

Carlos Adyan insistió: “Esto deja al público una evidencia de lo que realmente pasa. Si te molesta ese tipo de preguntas, es por algo. Ella tenía todo el poder de responder lo que quisiera y estas preguntas se las íbamos a hacer nosotros, o el siguiente periodista”

“No estamos inventando información, se basaron las preguntas en declaraciones hechas por gente de la Organización y documentos”.