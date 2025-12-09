Suscríbete
Famosos

Fátima Bosch se enojó por preguntas y abandonó entrevista en Telemundo: “Su cara cambió”

La increparon por lo dicho por Raúl Rocha, dueño de Miss Universo.

Diciembre 09, 2025 • 
MrPepe Rivero
fatima bosch (9).jpg

Fátima Bosch se presentará al público el martes

Instagram

Tras ganar Miss Universo, Fátima Bosch comenzó su gira por los medios de comunicación pero se topó con preguntas directas que la incomodaron. Todo pasó en Telemundo, cuyos conductores expusieron que la reina de belleza se enojó y dejó sus instalaciones.

Ocurrió cuando Fátima Bosch compartió en exclusiva con Carlos Adyan y Lourdes Stephen todo lo que vivió tras ganar la corona. Los conductores le preguntaron sobre las polémicas que surgieron a raíz de su victoria y cómo ha manejado los comentarios de la prensa y el público.

Fátima Bosch en Miss Universo 2025
fatima-bosch-miss-universo-mexico-.jpg
Famosos
Fátima Bosch: Datos que debes conocer de la mexicana que GANÓ Miss Universo 2025
Noviembre 20, 2025
 · 
MrPepe Rivero
fatima-bosch-miss-.jpg
Famosos
Miss Universo 2025: Todo sobre el final del certamen donde deslumbró la mexicana Fátima Bosch
Noviembre 20, 2025
 · 
MrPepe Rivero
fatima-bosch-miss-universo---.jpg
Famosos
¿Qué pasó entre Fátima Bosch y organizador de Miss Universo? “Ninguna mujer merece ser insultada”
Noviembre 04, 2025
 · 
MrPepe Rivero
fatima bosch (3).jpg
Famosos
Fátima Bosch tiene doble luto: lleva un moño negro y un pin en la banda de Miss México
Noviembre 09, 2025
 · 
Alejandro Flores
alejandra gumzna (1).jpg
Famosos
Fátima Bosch: Divulgan chat donde el presidente de Miss Universo pelea con un juez y lo llama “mafia”
Noviembre 22, 2025
 · 
Alejandro Flores

Carlos le recordó algo que dijo Raúl Rocha, dueño del certamen, sobre que había participantes que no tenían posibilidades de ganar, como Costa de Marfil, porque sus pasaportes implicaban el trámite de múltiples visas para viajar por el mundo, algo que no es necesario con la mexicana, lo que la convertía en mejor candidata.

"¿Qué tendrías que decirle a las chicas que no tienen el privilegio de una visa como la tuya?”, le preguntó Carlos Adyan a Fátima Bosch.

“Yo no sé las reglas a fondo de qué buscaba la Organización este año, pero diría que todas deberían tener las mismas oportunidades de ganar, sin importar su pasaporte. Pero como Organización, es una empresa, es un trabajo y tienen que buscar a alguien que facilite el trabajo, si tienes que viajar por el mundo, es obvio que necesitan a alguien que pueda viajar fácilmente”, contestó Fátima.

Conductores de Telemundo delataron a Fátima Bosch

“Siento que con la primera pregunta que se hizo, su cara cambió un poco. La primera pregunta fue la del tema de las Visas porque a mí personalmente me parece injusto que una persona con un pasaporte de Latinoamérica, que quizá no son tan fuertes como un pasaporte mexicano, tenían una desventaja ante eso”, dijo Carlos Adyan.

“A ella no le gusta esa pregunta, y cuando le insistimos de la demanda, que no es que yo me quiera inventar que existe una demanda, está en curso, y siento que en ese momento, ella no esperaba la pregunta y su cara cambió”.

“Al final ella se paró y decidió abandonar las instalaciones”, dijeron en Telemundo.

“Fátima estuvo muy molesta, entregó el vestuario y ni siquiera quiso aceptar el transporte que Telemundo le tenía confirmado y se fue en Uber”.

Carlos Adyan insistió: “Esto deja al público una evidencia de lo que realmente pasa. Si te molesta ese tipo de preguntas, es por algo. Ella tenía todo el poder de responder lo que quisiera y estas preguntas se las íbamos a hacer nosotros, o el siguiente periodista”

“No estamos inventando información, se basaron las preguntas en declaraciones hechas por gente de la Organización y documentos”.

Fátima Bosch miss universo
MrPepe Rivero
Fiel seguidor del entretenimiento, la televisión, las telenovelas, el cine y la música.
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
Miss-Jamaica.jpg
Viral
Miss Jamaica tuvo fractura y hemorragia intracraneal, sigue en estado crítico y la enviarán a su país
Diciembre 09, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
ariel-manzano-.jpg
Famosos
El dolor de perder a Eduardo Manzano, pero no el actor, sino el padre: Así se desahoga su hijo Ariel
Diciembre 08, 2025
 · 
MrPepe Rivero
veronica-castro-lucia-mendez-1200x675.jpg
Famosos
El productor que logró reunir a Lucía Méndez y Verónica Castro: una de ellas era su ex
Diciembre 08, 2025
 · 
Alejandro Flores
quien-esmascara.jpg
Famosos
Cuál fue el rating de '¿Quién es la máscara?’ la noche del destape de Ari Gameplays y Oka Giner
Diciembre 08, 2025
 · 
TVyNovelas
angelique boyer.jpg
Telenovelas
La evolución de Angelique Boyer: de Rebelde a Doménica Montero
Desde los 16 años, Boyer no ha hecho sino reinventarse con cada personaje
Diciembre 08, 2025
 · 
Alejandro Flores
Bárbara-Mori-Fabiola-Campomanes.jpg
Famosos
Bárbara Mori y Fabiola Campomanes estuvieron a punto de morir en terrible accidente... ¡junto a sus hijos!
Las actrices mantienen una amistad en la que han vivido experiencias muy felices, tristes y de mucho miedo.
Diciembre 08, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
cantantes actrices utbolistas.jpg
Famosos
A 55 años del día en que Carmen Salinas y Verónica Castro jugaron fútbol en el Estadio Azteca
En medio de la euforia mundialista recordamos este partido en el que La Vero se convirtió en la primera mujer en anotar un gol en el Azteca
Diciembre 08, 2025
 · 
Alejandro Flores
Cazzu
Famosos
‘Cazzu’ vivió aterradora experiencia paranormal mientras estuvo en México: “me abrieron las cortinas”
“Era el duende de Nodal molestando por ahí”.
Diciembre 08, 2025
 · 
Ericka Rodríguez