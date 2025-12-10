Suscríbete
La Granja VIP tiene nuevo integrante que no llegó para pelear, sino a provocar ternura

Ya lo esperábamos.

Diciembre 10, 2025 • 
MrPepe Rivero
El nuevo reality de Azteca se localiza en el Ajusco.

Después de varias semanas de gritos, pleitos, amenazas y estrategias, se agradece que un nuevo integrante de La Granja VIP llegó solo para hacernos sonreír: se trata de la becerra de la vaca Jacinta, que recién dio a luz. ¡Sí, fue una hembra!

Después de varias horas de labor de parto, los integrantes de La Granja VIP finalmente presenciaron el milagro de la vida al acompañar a Jacinta.

Kim, Teo, Bea y Alberto estaban de guardia durante la noche, tiempo en el que notaron que la vaca Jacinta comenzaba a inquietarse.

Asimismo, la producción de La Granja VIP estuvo al pendiente de Jacinta, pues desde hace semanas ya se esperaba que diera a luz en cualquier momento.

Y aunque los famosos de guardia estaban despiertos, el resto batalló para despertar. Fue necesario que el Tío Pepe entrara por primera vez a La Granja VIP para exhortar a los semifinalistas a que se alistaran, debido a que recibirían a Víctor, para enseñarles todo lo que deben saber sobre la apicultura.

¿Qué sigue en La Granja VIP?

La noche de este miércoles hay Asamblea para descubrir quiénes estarán nominados junto a ‘El Patrón’ Alberto del Río, Sergio Mayer Mori y Eleazar Gómez.

MrPepe Rivero
Fiel seguidor del entretenimiento, la televisión, las telenovelas, el cine y la música.
