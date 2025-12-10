Las Perdidas ya no le hablan, pero Kimberly la más preciosa ya es íntima de Aracely Arámbula

Durante la pandemia, era común ver a Kimberly la más preciosa en las transmisiones en vivo de Wendy Guevara, quien junto a Paola Suárez, son las fundadoras del clan de Las Perdidas. Y aunque parecía que Kimberly era parte del grupo, desde hace un par de años todo se quebró.

Ahora Karina Torres es considerada una de Las Perdidas, mientras Kimberly La Más Preciosa fue relegada y ya no transmite en vivo con nadie del clan, incluida Evelyn La Mamita Hernández, Salmita ni Las Colgadas.

Sin embargo, en redes sociales circulan videos que resaltan un hecho: Kimberly se ha dedicado a trabajar en ‘Perfume de Gardenia’, la obra de teatro que se fue de gira por varias ciudades de México y Estados Unidos. Ese empleo como actriz, le abrió las puertas a tener contacto con grandes figuras de la comedia y del medio del entretenimiento.

Es por ello que ahora, Kimbely La Más Preciosa puede presumir que es muy cercana a Aracely Arámbula. En días recientes disfrutaron de Acapulco, y se le ha visto también con figuras como Aylín Mujia y con Julio Camejo.

¿Por qué se alejaron Las Perdidas de Kimberly?

Wendy Guevara ha explicado por qué Las Perdidas decidieron apartarse de Kimberly La Más Preciosa. El motivo: Su esposo.

A decir de Wendy, Kimberly le dejó de hablar a su hermana y se apartó de su familia, por lo que ellas no esperaban menos. Además, reveló que Oscar Barajas apartó al clan de Kimberly.

La relación de Kimberly la más preciosa y Oscar ha tenido altibajos

Sus pleitos en transmisiones en vivo e intentos de reconciliación terminaron este 2025, pues Oscar confirmó el fin de su matrimonio con Kimberly

Sin embargo, ella publicó este 9 de diciembre unas fotografías para recordar el día de su boda, ocurrida en 2023. El público la criticó, pues saben de su situación sentimental.