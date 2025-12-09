Emmanuel brilla en Navidad y recuerda en TVyNovelas el regalo que nunca le trajeron

Emmanuel es una de las figuras más influyentes de la música en español y el romanticismo en Iberoamérica, su trayectoria abarca más de cuatro décadas y un repertorio que se ha convertido en parte esencial del cancionero latinoamericano.

El Rey Azul jamás ha perdido su esencia y siempre ha estado vigente en la industria, conectando con nuevas generaciones mientras preserva el cariño del público que lo ha acompañado desde sus inicios. La chica de humo, Toda la vida y Al final han trascendido épocas, consolidándolo como un referente de interpretación, energía escénica y excelencia vocal.

Además, su visión artística y su compromiso con proyectos que enriquecen la cultura pop, como su incursión en el género navideño desde 2018, que lo posicionó como uno de los pocos intérpretes latinos en construir un repertorio decembrino sólido y de calidad internacional. Bajo este corte, hoy ha tenido otro capricho: cantar una de las canciones navideñas más complejas, eligiendo a Lucero como compañera de canto para una alianza sólida que ya roba corazones.

Lucero, quien es una de las artistas más completas y queridas de habla hispana, con una carrera musical impecable, además de su incursión histórica en la televisión, cine y conducción dijo que sí y juntos hacen suya Santa Claus llegó a la ciudad en un elegante ritmo de big band que nos hace recordar los clásicos decembrinos internacionales.

En entrevista exclusiva para TVyNovelas, Emmanuel nos habla de una de las fechas más importantes para la familia en todo el mundo.

No han pasado muchas horas desde que se compartió en redes sociales el videoclip y veo 6 millones por ahí, 2 millones por acá, 7 millones en otra plataforma. Conociendo lo metódico que eres, cuéntame cómo fue de nuevo cantarle a la Navidad...

“Muy satisfactorio, porque haces un trabajo que al final le gusta a todos, le decía yo a Lucero el otro día, quien es mi invitada especial en esta colaboración, que los artistas somos siempre muy especiales, porque el que no está trabajando está de gira y el que no está de gira está de vacaciones y el que no está de vacaciones lo que no quiere es trabajar”.

¿Fue fácil que Lucero te dijera que sí?

Todo esto empezó con Juego de voces, que fue muy agradable lo que nos ocurrió a todos, ella dijo que sí de inmediato y le platicaba yo a Lucero, ahora que estuvimos en Chile, que vamos a estar en casa de mucha gente en Navidad con esta canción y eso pues es una satisfacción muy grande, porque acompañas a la gente en una época muy bonita, para algunos muy nostálgica, para algunos triste, pero siempre importante para todos.

Ya la gente va teniendo como clásicos estas canciones navideñas...

Sí, es un proyecto que empezamos en el 2018, hemos ido sumando canciones y colaboraciones.

Esto de querer tener más éxitos y no conformarte con el que ya tienes, te hace de una madera particular en la industria...

Fíjate que no nada más con este disco, sino cuando he estado haciendo cosas, la gente que trabaja conmigo y la que me rodea me dice: “Tú puedes estar cantando tus éxitos que son muchos, pero puedes seguir haciendo historia haciendo cosas diferentes”.

” Muchas cosas se han perdido y muchas cosas se confunden y lo bueno es malo y lo que era malo ahora resulta que es bueno, pero yo siempre creo que lo malo será malo aunque todos lo hagan y lo bueno será bueno siempre, aunque nadie lo ejecute.

Navidad siempre sirve para reflexionar, ¿no?

“Totalmente, y nosotros estamos haciendo esto de Navidad, se hizo un trabajo muy bonito y un video que es una locura, muy alegre, muy padre, con bailarines, músicos, nieve, un Santa Claus que cuando llegó estaba muy serio y me fui a donde estaba, y le dije: “Oye Santa, tú eres Santa, no puedes estar tan serio”, y luego se transformó y ya no había quien lo parara. Hay una parte de familia artística con Lucero, Mijares y Yuri, a quien conocemos desde que ella empezó, desde el primer momento. de su carrera, yo la vi la primera vez que apareció en televisión en un festival, era una niña, yo también era un niño, pero el comentario que tuvimos en casa de mi padre fue lo bien que cantaba esa chavita. En esta carrera hacemos relaciones con ciertos amigos que siempre son familia.

¿El Rey Azul se vistió de Santa Claus algún día? ¿batalló como papá para conseguir algún juguete preciado?

Por supuesto, pero afortunadamente tenía un cuñado que se parecía a Santa Claus al que vestíamos y llegaba el tío vestido de Santa Claus y todos los niños estaban felices, yo también fui Santa Claus y luego buscaba ciertas cosas que me costaba trabajo encontrar, las encontraba con mucho amor y generalmente el primer día de darles el regalo se rompía, entonces, pasas por todas las etapas de un papá en Navidad.

¿Hubo algún regalo que pidieras de niño que no llegara?

“Yo pedía a los ocho años tomar clases de guitarra y de música y fue un regalo que nunca me trajeron, nunca, nunca; de alguna manera aprendí que todo depende de tu profundidad musical, yo lo veo en mi hijo Alexander, él hizo todo eso que yo no pude hacer”.

¿Cómo son tus Navidades, tu cena familiar?

El niño Jesús está en el centro de la mesa con José y María, y siempre desde hace mucho tiempo desde que mis hijos eran chiquillos está prohibido discutir por cualquier cosa, me da igual si no tienes tenedor, si te falta sal, si te quitaron el asiento donde yo te iba a sentar, prohibido discutir de nada, entonces es lo único que no se hace en la mesa, porque con toda la ilusión que tienes de hacer una cena en Navidad una pequeña discusión, que no viene de tu espíritu sino que viene de otro lugar empujado por el mal, va a romper esa unión familiar. Nuestro corazón debe ser un pesebre limpio para recibir al niño Jesús.

Emmanuel, algún mensaje a los lectores previo a Navidad...

Para mí es un orgullo, un honor y una alegría, y para Lucero, por supuesto también, que puedan escucharnos en casa, les deseo lo mejor en estas fiestas, que haya paz en todos los hogares y que haya paz en México siempre.

