Famosos

Abelito responde si su papá se infartó del coraje porque no ganó La Casa de los Famosos México

La cara de don Abel no ocultó nada...

October 08, 2025 • 
MrPepe Rivero
papa-abelito---.jpg

Papá de Abelito se mostró molesto en la Final de La Casa de los Famosos México

YouTube

La final de La Casa de los Famosos México trajo muchos momentos memorables, pero uno incómodo fue el visto durante la salida de Abelito.

Al ser nombrado tercer finalista de la competencia, Abelito se mostró emocionado y salió feliz. Tras saludar al público, se encontró con su novia y sus padres.

Sin embargo, su papá, don Abel, no pudo ocultar su molestia. Días antes lo habíamos visto feliz, pues visitó a su hijo y pasó una noche dentro de La Casa de los Famosos México; pero en la final, su rostro estaba desencajado.

Algunos medios reportaron que fue tal el enojo del señor Abel, que lo tuvieron que atender paramédicos. Incluso hubo quienes dijeron que le dio un infarto del coraje, algo que nunca se confirmó.

Pero durante la gira de promoción de los finalistas, Abelito no se salvó de los cuestionamientos. Al visitar ‘Todo para la mujer’ con Maxine Woodside, su colaboradora Vicky López fue frontal y preguntó a Abelito si su papá estaba tan molesto como lucía en televisión.

Abelito confesó que le llegaron llamadas telefónicas para preguntarle cómo seguía su papá, pues pensaban que se había infartado del coraje.

“Me dijo: ‘la verdad, obviamente todos quieren que gane su gallo’, pero lejos de hacer coraje, fueron sentimientos encontrados, tristeza, decepción... Porque no ganó su gallo”.

“Pero me dijo que fue más tristeza que enojo”.

Abelito insiste en que, aunque Aldo De Nigris quiere compartirle una parte de su premio (4 millones de pesos), él está más que satisfecho con haber consolidado una amistad con él. Prefiere ser amigo, que recibir dinero.

Abelito La Casa de los Famosos México
MrPepe Rivero
Fiel seguidor del entretenimiento, la televisión, las telenovelas, el cine y la música.
