Lupillo Rivera publica las FOTOS nunca antes vistas de cuando recibieron los restos de Jenni

“Removimos todos los miedos… y la verdad pues se tuvo que contar como era”.

Hace 13 años el mundo del entretenimiento se vistió de luto con la confirmación de la muerte de Jenni Rivera tras el desplome de la aeronave en la que viajaba.

Desde entonces mucho se ha especulado sobre la trágica forma en la que perdió la vida ‘La Diva de la Banda’, pero es su hermano Lupillo quien reconstruyó los momentos posteriores al accidente que le arrebató la vida a la cantante.

“Después del fallecimiento de mi hermana, sí la verdad agarré el trago. Estuve en mis días más oscuros. Algo que no lo veo saludable, pero también sí lo veo un poco normal. Hay diferentes personas de cómo aceptan y cómo ven una situación de esa manera. No lo apoyo y no lo aplaudo, pero en esa ocasión sí me metí profundamente a eso. Gracias a Dios tuve, como les digo, los músicos amigos que me ayudaron a salir un poco. Y las experiencias también de algunos pastores de iglesia, de algunas personas que llegaron a platicar conmigo”, compartió el intérprete.

Fue durante la presentación de su libroen la Feria Internacional del Libro de Guadalajara donde Rivera se sinceró y habló de los días oscuros que lo marcaron y lo hicieron poner en duda las versiones oficiales del avionazo.En la publicación, Lupillo describe también un episodio particularmente doloroso: “Removimos todos los miedos… probablemente aceptar los riesgos de aquellos que vengan con este tipo de gráficas y escrituras. Y la verdad pues se tuvo que contar como era”.Y añadió que hablaron con los dueños del rancho en donde quedaron, “pues vieron otras cosas ahora en el momento de que sucedió todo eso, son cosas que te hacen pensar y mirar todo diferente. Que el cielo se prenda rojo a medianoche, pues es diferente a como nos lo explicaron a nosotros. Cosas que escuchamos a través de otros medios ahí, pues nos llevaban a pensar y tener una duda más grande que haya sido un accidente. Y como siempre, o sea, no quise dejar fuera ese sentimiento y esos pensamientos porque yo quiero y quería que la gente viera que todo lo que se está contando es verdad”.

Lupillo dice que hay muchos secretos que tuvo que guardar, principalmente para sus padres, para no remover heridas, sin embargo, tuvo acceso a información clara.

“En esas grabaciones se puede escuchar cómo el piloto, por alguna razón, se niega a emprender el viaje y la gente de la torre de control señalaba que no iba a soltar el avión. Rápidamente, recibieron una orden amenazante de que por supuesto que lo iban a soltar y que el avión debía salir sin demora alguna. Había una insistencia muy pesada con una voz siniestra e inconfundible para que la aeronave de mi hermana despegara. No puedo asegurar de manera categórica que a mi hermana la mataron, porque no hay un culpable, pero desde luego es lo que siento con todos los indicios en la mano. No tengo certeza de quién pudo haber hecho eso a mi hermana. Siempre hay un borracho que habla de más, pero en este caso, hasta la fecha, no ha ocurrido. La neta, prefiero no llegar a saber”, declaró.

Las FOTOS inéditas tras la muerte de Jenni

La familia viajó a Monterrey para hacerle pruebas de ADN a los restos de Jenni y tras la entrega de una urna, los hermanos Juan, Gustavo y Lupillo decidieron inmortalizar el momento.

“Nos entregaron los restos de Jenni ya embalsamados en una caja chiquita. Nos tomamos una fotografía en la que estamos besando los tres hermanos. La transportamos en caravana en una carroza que yo personalmente manejé para celebrar una pequeña ceremonia religiosa en una capilla de San Nicolás, Nuevo León”, explicó ‘El Toro del Corrido’.

Jenni Rivera reaparece con un disco de banda

El legado de ‘La Diva de la Banda’ nunca ha dejado de crecer, y recientemente se lanzó ‘La Gran Señora - Banda’, un álbum que revive su producción lanzada en diciembre de 2009.

Con nuevos arreglos, el material hace un homenaje a su voz, a su vida y a su espíritu rebelde.