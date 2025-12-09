Suscríbete
Lucero Mijares y qué artistas estarán en Las Mañanitas a la Virgen de Guadalupe en Las Estrellas

Este 2025, la celebración incluye a Carlos Rivera y María Victoria.

Diciembre 09, 2025 • 
MrPepe Rivero
lucero-mijares-virgen-mananitas-estrellas.jpg

Lucero Mijares

Instagram

Como cada año, Las Mañanitas a la Virgen de Guadalupe se realizan la noche del 11 de diciembre, minutos antes del inicio del día 12, en el que se conmemora la cuarta aparición de la Virgen del Tepeyac.

En televisión, desde hace más de seis décadas, se acostumbra transmitir la serenata que distintas celebridades le llevan a la Virgen, mientras millones de peregrinos llegan a la Basílica de Guadalupe.

Para la transmisión de Las Estrellas, este 2025 comienza a las 11 de la noche, con un elenco multiestelar:

Carlos Rivera

Ana Cirré

Víctor García

Aída Cuevas

Daniela Romo

Alex Fernández

Lucero Mijares

Mariachi Gama Mil de Jesús Gama

Orgulloso de su hija, Manuel Mijares invitó a sus seguidores a sintonizar la emisión para apoyar a su hija en ese momento tan emotivo.

“No olviden acompañar a mi nena @luceromijaresoficial a cantarle las mañanitas a nuestra morenita,este jueves 11 de diciembre a las 11pm por las estrellas”.

Lucero Mijares Mañanitas a la Virgen de Guadalupe Las Estrellas
MrPepe Rivero
Fiel seguidor del entretenimiento, la televisión, las telenovelas, el cine y la música.
