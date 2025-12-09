Lucero Mijares y qué artistas estarán en Las Mañanitas a la Virgen de Guadalupe en Las Estrellas

Como cada año, Las Mañanitas a la Virgen de Guadalupe se realizan la noche del 11 de diciembre, minutos antes del inicio del día 12, en el que se conmemora la cuarta aparición de la Virgen del Tepeyac.
En televisión, desde hace más de seis décadas, se acostumbra transmitir la serenata que distintas celebridades le llevan a la Virgen, mientras millones de peregrinos llegan a la Basílica de Guadalupe.
Para la transmisión de Las Estrellas, este 2025 comienza a las 11 de la noche, con un elenco multiestelar:
Carlos Rivera
Ana Cirré
Víctor García
Aída Cuevas
Daniela Romo
Alex Fernández
Lucero Mijares
Mariachi Gama Mil de Jesús Gama
Orgulloso de su hija, Manuel Mijares invitó a sus seguidores a sintonizar la emisión para apoyar a su hija en ese momento tan emotivo.
“No olviden acompañar a mi nena @luceromijaresoficial a cantarle las mañanitas a nuestra morenita,este jueves 11 de diciembre a las 11pm por las estrellas”.