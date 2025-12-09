Inconsolable, ‘La Bea’ rompe en llanto tras perder su anillo de compromiso en ‘La Granja VIP’

“’Isra’, perdí el anillo”.

La comediante y standupera conocida como ‘La Bea’ llegó al reality ‘La Granja VIP’ para robarse los corazones de los seguidores de la emisión con su manera autentica y divertida.

Sus ocurrencias, su compañerismo, aunque también su carácter fuerte, hicieron que muchas personas que no la conocían, comenzaran a ver el programa por ella.

En una oportunidad, ‘La Bea’, enterneció al contar que ingresó a la granja con su anillo de compromiso, y ahí sus compañeros le preguntaron por su relación y todos los detalles de su romance.

Tania González, nombre real de la comediante, narró que con su pareja, ‘Isra Punk’ comenzó un noviazgo cuando ambos eran estudiantes en Chalco, en el Estado de México, hace más de 15 años.

Desde entonces no se han soltado y fueron creciendo en el mundo de la improvisación. El apoyo mutuo, los retos, los éxitos y el amor, llevaron a Israel a proponerle matrimonio a la joven.

‘La Bea’ también contó que sus planes de boda se materializarán en el año 2026.

La standupera no desaprovecha las oportunidades para “hablar” con su prometido y le manda mensajes de todo tipo, sin embargo, esta semana tuvo que compartirle una noticia demoledora, pues descubrió que su anillo de compromiso desapareció.

González dejó al descubierto su angustia cuando, al percatarse de que el anillo no estaba, comenzó una frenética búsqueda entre sus pertenencias y en las áreas comunes de la granja.

Las cámaras del reality registraron el momento exacto en el que la participante no pudo contener las lágrimas, quebrándose ante la incertidumbre.

En medio de la crisis, ‘La Bea’ encontró como aliados al luchador Alberto del Río y a Sergio Mayer Mori. Ambos le preguntaron cuándo lo traía puesto, a lo que contestó que el viernes. Sergio le dijo que era improbable que estuviera afuera de la casa, que preguntara en el Zoom, pues ya habían barrido varias veces.

Aunque el gesto de los participantes demostró que son capaces de hacer a un lado las diferencias ante un incidente del corazón, no encontraron la joya.

Tuvieron que pasar varias horas para que la joya apareciera. “Estaba en la secadora, seguramente en alguna ropa. Abrí la secadora y estaba en la puertita”, dijo ‘La Bea’ muy contenta.