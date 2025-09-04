Suscríbete
Famosos

Abelito guarda en secreto su íntima amistad con Peso Pluma al interior de La Casa de los Famosos

El influencer convive con regularidad con el cantante de corridos tumbados.

September 04, 2025 • 
Ericka Rodríguez
Peso-Pluma-Abelito.jpg

El cantante Peso Pluma y el participante de ‘La Casa de los Famosos’ presumiendo su amistad.

Instagram

A poco más de un mes de haber ingresado a ‘La Casa de los Famosos’, los participantes no han revelado muchas de sus actividades, amistades o planes de su vida privada, tal es el caso de Abelito.

El influencer ha mencionado que le gusta la música, que tiene instrumentos a medida y hasta se le ha visto cantando música regional en diversas ocasiones. Sin embargo, el originario de Zacatecas mantiene en secreto su cercanía con Peso Pluma.

En su cuenta de TikTok, donde tiene más de 4.9 millones de seguidores, Abelito presume clips con el cantante de corridos tumbados. En uno de los videos conviven en un estudio de grabación.

El jalisciense está sentado en un sillón donde toca con la guitarra el corrido ‘El rápido’, mientras que el influencer le hace coros y baila. Junto a ellos también se encuentran Tito Double P Y Grupo Codiciado.

Abelito incluso bromea al cambiar a nombre en diminutivo a ‘Abeliko’.

En otro clip que colgó el participante de ‘La Casa’, se les puede ver en el escenario donde Peso Pluma ofreció un concierto. Abelito canta y baila ’Sopa de Caracol’ junto al cantante.

Pero el video más emotivo en donde se observa su íntima amistad ocurrió también durante un concierto, antes de interpretar la canción ‘Nueva vida’. Ambos permanecen sentados conversando dándose un golpe de puños. “Dios te cuide y te bendiga mi PP”, escribió el zacatecano en la descripción. También llama la atención que está vestido con ropa militar que incluye un chaleco antibalas y un radio localizador.

Desde sus primeros días en ‘La Casa de los Famosos’ Abelito ha demostrado su gusto por cantar, principalmente canciones regionales. Incluso tiene grabadas varias canciones como ‘La 380’, ‘Chi’, ‘Descontrol’, ‘Mala’ y ‘ Shorty’, aunque llama la atención de no ha mencionado nada sobre su amistad con Peso Pluma.

Y es que todo obedecería a que el cantante se alejó del ojo público y se exilió en Europa, cerrando sus oficinas en Los Ángeles. También entre rumores de que estaba en un centro de rehabilitación en Jalisco.

Hassan Emilio Kabande Laija, nombre real del cantante, le dio la vuelta a las complicaciones legales y de seguridad derivadas de su contenido musical. Peso Pluma recibió amenazas y se cancelaron al menos seis de sus presentaciones en México.

La gira ‘La Doble P World Club European Tour’ y la participación en el ‘Morrina Festival 2025’ servirían como excusa para justificar el probable traslado sin levantar sospechas.

Abelito Peso Pluma
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
alexisayalafacundolatiapaty.jpg
Famosos
Alexis Ayala se transforma en la tia Paty; se le acerca a Facundo y lo pone muy nervioso
September 03, 2025
 · 
Alejandro Flores
noche-mujeres-.jpg
Famosos
Abelito, Aldo y Aarón se transforman en LCDLFM: Explotan memes y comparativos con otras famosas
September 03, 2025
 · 
MrPepe Rivero
izguiiredesaparecida.jpg
Famosos
El inquietante último mensaje de Marian Izaguire antes de desaparecer; Fiscalía de Michoacán la busca
September 03, 2025
 · 
Alejandro Flores
chupitos-hija-exclusiva.jpg
Famosos
Liliana Arriaga ‘La Chupitos’ y su hija Quetzali: lo suyo es hacer reír a la gente, pero han enfrentado hate
September 03, 2025
 · 
Liliana Lejarazu
ninel-conde-vuelve-casa.jpg
Famosos
Ninel Conde aclara en vivo que fue “cotorreo de chavas": No pactó su salida de La Casa de los Famosos México
El Bombón Asesino volvió a México tras el escándalo. Aparecerá en las galas, como debía hacerlo desde su eliminación.
September 03, 2025
 · 
MrPepe Rivero
yeri-mua-amenazas.jpg
Famosos
Yeri Mua fue amenazada de muerte; reviven video donde dice que vidente le predijo que moriría joven
La ex de Aarón Mercury recibió ayuda de la gobernadora de Veracruz.
September 03, 2025
 · 
MrPepe Rivero
MARIAJULIA-MONTERREY.jpg
Famosos
María Julia Lafuente sorprende al anunciar su retiro de Multimedios y la fecha exacta de su adiós
Rostro inconfundible del canal, así se despidió tras casi 50 años de trabajo.
September 03, 2025
 · 
MrPepe Rivero
viola-dorantes-paquita--.jpg
Famosos
Viola Dorantes prepara homenaje y defiende el legado de su hermana Paquita la del Barrio
La ausencia de Francisca no sólo le abrió un vacío emocional, sino también un reto espiritual.
September 03, 2025
 · 
Nayib Canaán