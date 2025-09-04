Abelito guarda en secreto su íntima amistad con Peso Pluma al interior de La Casa de los Famosos

A poco más de un mes de haber ingresado a ‘La Casa de los Famosos’, los participantes no han revelado muchas de sus actividades, amistades o planes de su vida privada, tal es el caso de Abelito.

El influencer ha mencionado que le gusta la música, que tiene instrumentos a medida y hasta se le ha visto cantando música regional en diversas ocasiones. Sin embargo, el originario de Zacatecas mantiene en secreto su cercanía con Peso Pluma.

En su cuenta de TikTok, donde tiene más de 4.9 millones de seguidores, Abelito presume clips con el cantante de corridos tumbados. En uno de los videos conviven en un estudio de grabación.

El jalisciense está sentado en un sillón donde toca con la guitarra el corrido ‘El rápido’, mientras que el influencer le hace coros y baila. Junto a ellos también se encuentran Tito Double P Y Grupo Codiciado.

Abelito incluso bromea al cambiar a nombre en diminutivo a ‘Abeliko’.

En otro clip que colgó el participante de ‘La Casa’, se les puede ver en el escenario donde Peso Pluma ofreció un concierto. Abelito canta y baila ’Sopa de Caracol’ junto al cantante.

Pero el video más emotivo en donde se observa su íntima amistad ocurrió también durante un concierto, antes de interpretar la canción ‘Nueva vida’. Ambos permanecen sentados conversando dándose un golpe de puños. “Dios te cuide y te bendiga mi PP”, escribió el zacatecano en la descripción. También llama la atención que está vestido con ropa militar que incluye un chaleco antibalas y un radio localizador.

Desde sus primeros días en ‘La Casa de los Famosos’ Abelito ha demostrado su gusto por cantar, principalmente canciones regionales. Incluso tiene grabadas varias canciones como ‘La 380’, ‘Chi’, ‘Descontrol’, ‘Mala’ y ‘ Shorty’, aunque llama la atención de no ha mencionado nada sobre su amistad con Peso Pluma.

Y es que todo obedecería a que el cantante se alejó del ojo público y se exilió en Europa, cerrando sus oficinas en Los Ángeles. También entre rumores de que estaba en un centro de rehabilitación en Jalisco.

Hassan Emilio Kabande Laija, nombre real del cantante, le dio la vuelta a las complicaciones legales y de seguridad derivadas de su contenido musical. Peso Pluma recibió amenazas y se cancelaron al menos seis de sus presentaciones en México.

La gira ‘La Doble P World Club European Tour’ y la participación en el ‘Morrina Festival 2025’ servirían como excusa para justificar el probable traslado sin levantar sospechas.

