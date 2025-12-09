Danna podría ser la nueva ‘Teresa’ y Angelique Boyer puso esta cara al enterarse

Una de las telenovelas más queridas de las últimas dos décadas, sin duda, es ‘Teresa’ bajo la producción de José Alberto Castro y protagonizada por Angelique Boyer.

Pero como es común, en televisión se producen nuevas versiones y ya suena que volverá la historia de ‘Teresa Chávez’, la ‘hembra mala’ cuya ambición la lleva a cometer actos cuestionables.

Así que ya comenzaron los rumores para saber quién podría ser la nueva protagonista, y suena fuerte el de Danna.

La cantante, quien ha protagonizado telenovelas y series desde niña, podría volver a las telenovelas de Televisa. Juan José Origel lo contó en su programa Con Permiso en Unicable.

“Danna va a interpretar, todavía no estamos muy seguros, pero ¿te acuerdas de la novela Teresa? Primero la hizo Maricruz Olivier, después Salma Hayek y luego Angelique Boyer”.

“Teresa era una muchachita... maliciosa, pero pues a mí sí se me hace bien esta niña, pero todavía no estamos seguros, a lo mejor para la semana que entra les avisamos”, dijo Pepillo Origel.

¿Qué piensa Angelique Boyer?

Hace unos días la prensa le avisó a Angelique Boyer que Danna podría interpretar el personaje que ella hizo en 2010, y su reacción fue fantástica:

“Estoy encantada. ¿Danna? OMG sí, Danna, además imagínate que ella diga que sí”.

¿Quiénes más han interpretado a ‘Teresa’?

Cómo olvidar la primera versión, de la época del cine de oro mexicano... Maricruz Olivier fue perfecta en el papel de ‘Teresa’, una película que deberías ver.

En los años 80, una joven Salma Hayek protagonizó ‘Teresa’, y luego saltó a la fama en Hollywoo.