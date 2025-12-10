Pepillo Origel sufre terrible y aparatosa caída que le dejó el rostro lleno de sangre y una impactante herida

“¿Qué?, Casi te matas”.

El conductor de televisión, Pepillo Origel, asustó a todos sus seguidores tras compartir una fotografía donde luce una impactante herida en su rostro. El titular de ‘Con Permiso’ dio a conocer que sufrió una terrible caída que le dejó las manos ensangrentadas y una laceración que lo asustó mucho.

“No saben el caidazo que me di el jueves pasado! Con los lentes me abrí la ceja!!!”, escribió en sus redes sociales Pepillo y compartió el mensaje con la aparatosa imagen de su herida.

La confesión sobre el incidente se convirtió rápidamente en noticia, y aunque la foto es preocupante, el conductor quiso tranquilizar a sus seguidores, revelando su actual estado de salud.

“Gracias a Dios no me pasó nada en el ojo y ya voy mucho mejor sólo un poco hinchado y morado pero ahí la llevo! no se preocupen ya estoy mejor!!!!”, escribió el comunicador.

Por su parte, la periodista Ana María Alvarado ofreció más detalles sobre la caída que sufrió Pepillo.

“Se dio una caída espectacular. Ya ahorita está mejor, está en recuperación. Se cayó y tuvo que ir al hospital, lo cosieron, le dieron al rededor de 10 puntadas… no se rompió nada más del cuerpo por fortuna. Traía lentes y los lentes se le encajaron y justo le cortaron toda esta parte (arriba de la ceja)… estaba espantado”, dijo la comunicadora en su canal de YouTube.

En tanto, las muestras de cariño y apoyo no se hicieron esperar por parte de sus amigos, familiares y seguidores.

La actriz Laura Flores no ocultó su inquietud: “¿Cómo? Pepillo querido, ¿cómo te sientes?”. Por su parte, Maribel Guardia le escribió: “Espero estés mejor Pepillo, te mando legión de ángeles verdes”, mientras Chantal Andere, Vero Jaspeado, Montserrat Olivier, Andrea Legarreta y Malillany Marín se sumaron a los deseos de pronta recuperación.

Por su parte Pedro Sola le recomendó cuidarse de más. “Amigo querido lo siento. Hay que cuidarse de las caídas y a esta edad más que nunca. Te deseo pronta recuperación”.

Y su compañera de la emisión televisiva, Martha Figueroa, se asustó y mencionó: “¿Qué?, Casi te matas”.

