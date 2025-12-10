Lupita Jones se le va a la yugular a Raúl Rocha, dueño de Miss Universo

Lupita Jones, ganadora de la primera corona de Miss Universo para México y directora de Mexicana Universal, alzó la voz para asegurar que es necesario aclarar que su organización continúa con el objetivo claro de apoyar a las candidatas que participan en este certamen.

En relación al tiempo que estuvo al frente de Miss Universo, Lupita señaló que su trabajo fue limpio y que siempre buscó obtener el triunfo en el certamen.

“La verdad es que nunca tuve una queja con la organización hasta el 2022, cuando me pareció muy extraño que no clasificara nuestra chica, Irma Miranda, porque era fabulosa. Luego, en 2023, se dijo que la instrucción de Raúl Rocha Cantú era que la mexicana no pasara. Hasta ese momento, nunca había tenido ninguna situación de desconfianza hacia la organización”.

“ROCHA CANTÚ JAMÁS DEBIÓ LLEGAR A MISS UNIVERSO”

Sobre la opinión que le merece la dirección de Raúl Rocha Cantú, la ex Miss Universo señaló que no debió ocupar el cargo.

“Es una persona que jamás debió llegar a Miss Universo, porque no lo hizo por las razones correctas; no llegó para fortalecer la marca ni a querer generar un espacio para que las chicas verdaderamente se expresaran y se proyectaran internacionalmente.

“Es una pena. Creo que tenemos que dejar que las investigaciones sigan su curso, y ya nos irán informando – si es que nos lo dicen –".

¿Qué dice Lupita de Fátima Bosch?

En torno a la polémica que rodea el triunfo de la tabasqueña Fátima Bosch y la solicitud de que regrese la corona, Jones opinó: “Creo que todas las críticas o esta exigencia de que se aclaren las cosas se lo deben dirigir a la organización, no a Fátima.

“Si se dio una situación no muy clara con respecto a su elección, ella vendría siendo una víctima de esa situación; que lo aclaren para que limpien su camino y ella pueda seguir creciendo”.

A pregunta expresa de si le abrirían las puertas de Mexicana Universal a Fátima, Jones respondió: “Yo no la conozco personalmente; no hemos cruzado palabra nunca. Le deseo lo mejor, de verdad. No creo que su organización se lo permita, para empezar. Prefiero no involucrarme también para no afectarla, porque yo no soy una persona bienvenida en su organización”.