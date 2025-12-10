Hallan sin vida al hermano de Olga Breeskin y ella se niega a ir al funeral: “espero que se haya arrepentido”

“Acaban de encontrar el cadáver de mi único hermano”.

El hermano de Olga Breeskin tuvo una trágica muerte que tomó por sorpresa a la vedette, quien reveló que no mantenía una relación cercana con él desde hace varios años.

Elías, el hermano menor de la violinista fue hallado sin vida en Acapulco, según dio a conocer el programa ‘Venga la Alegría’.

Olga, quien tenía una entrevista pactada con la emisión televisiva, confesó que se había enterado del fallecimiento de su hermano unos minutos antes de entrar al aire.

“Acaban de encontrar el cadáver de mi único hermano, perdón... si me ves apachurrada, esa es la única razón, pero ya estuve orando, me siento muy triste, como dicen en el espectáculo ‘el show debe continuar’ y está continuando, es muy triste recibir ese tipo de noticias”, expresó.

Breeskin, quien reside en Las Vegas, Nevada, en Estados Unidos, indicó que no asistirá al funeral debido a que no había un vuelo que la transportara a México con la inmediatez que se necesitaba.

Sin embargo, admitió que desde hace años desconocía el paradero de su hermano, un año menor que ella. Incluso confesó que cuando le explicaron que fue a su esposa a quien le entregaron el cuerpo, se mostró sorprendida al enterarse que Elías tenía un matrimonio reciente.

“Yo ni siquiera sabía que tenía otra esposa”, dijo Breeskin.

La violinista confió al matutino que se distanciaron porque Elías habría tenido un trato desafortunado con ella y con su madre, doña Lena Torres, por lo que la última vez que lo vio fue años atrás cuando se encontraron en Santa Bárbara. Tras intentar un acercamiento, el parecer de la vedette es que él no había puesto mucho entusiasmo en convivir.

“Mi único consuelo de este muchacho, es que espero que se haya arrepentido de darnos tanto sufrimiento, a nuestra madre y a mí, su única hermana”, señaló.

Olga explicó que su prima Hilda fue quien se encargó de todo el proceso y los trámites del funeral tras su fallecimiento.

Cabe recordar que del matrimonio de sus padres, Olga sólo tuvo a su hermano Elías, sin embargo, tiene otros cinco medios hermanos; dos mujeres de la primera esposa de don Elías Breeskin, una mujer rusa y dos hermanos más, John y Eugenio, que nacieron en Estados Unidos poco antes que ella.

