El día que Jenni Rivera llegó como una fiera a ‘El Gordo y La Flaca’ para dedicarles “La Mentada Contestada”

La Diva de la Banda advirtió para acabar con el programa de Univision.

Diciembre 09, 2025 
MrPepe Rivero
Jenni Rivera en El Gordo y La Flaca

El escándalo perseguía a Jenni Rivera aunque ella no lo pidiera... Y en 2005, la Diva de la Banda llegó para defenderse en ‘El Gordo y La Flaca’.

El programa de Univision conducido por Lili Estefan y Raúl De Molina tuvo una controversia con Jenni, pues durante una entrevista se calentaron los ánimos entre Rivera y Mariana Seoane, tras lo cual se cortó el enlace abruptamente, como si estuvieran censurando a Jenni.

Así que Jenni Rivera acusó a ‘El Gordo y La Flaca’ de que “no merecía que me cortaran el satélite”. Cabe recordar, que hace 20 años, antes de que pudiéramos conectarnos por videollamada en el internet, era necesario conectarse vía satélite para que los programas de TV pudieran tener a alguien hablando en vivo desde la lejanía.

“Era una jungla lo que pasó aquí”, dijo Jenni. Lili Estefan intentó justificar lo sucedido al bromear que no pudo pagar el satélite más de 15 minutos. Cuando se desconectó el satélite, Mariana Seoane y la producción se burlaron, por lo que Jenni Rivera se molestó.

“La discusión ya no es con Mariana”, dijo Jenni Rivera al recriminarles que ella se había portado bien con ellos, y no tenían derecho de censurarla al cortar la transmisión. Eso sí, ya que estaba sentada en el foro, aprovechó para promocionar su concierto en el Teatro Kodak. “Soy la primera artista femenina de mi género en pisar ese escenario, con mi disco ‘Parrandera, rebelde y atrevida’”.

Aunque Raúl De Molina intentó explicarle que el corte de la transmisión del satélite sucede, ella no lo creía. “He sido sincera, y yo no creo que se cayó, al contrario, es muy mala educación”.

“Es una correntada y como decimos los mexicanos ‘una mentada de madre’, en ese caso, yo les puedo contestar de igual manera. Ya que estamos en vivo, a ver si aquí me cortan el satélite”.

“Se vio muy mal. Pero aquí puedo contestarles. Tengo una canción en este disco que se llama ‘La Mentada Contestada’ y dice, en caso de que hayan cortado el satélite, no estoy diciendo que lo hicieron, dice: ‘Este verso es pa’su abuela y los que llevan su sangre, agarrados de la mano, chinguen todos a su madre’”.

En ese momento, Jenni Rivera se quitó el micrófono, se levantó y se fue del foro de ‘El Gordo y La Flaca’.

Más tarde, la felicitaron por hacerlo, y Jenni insistió:

“Soy un ser humano que tiene sentimientos, que tiene dignidad y que exige el mismo respeto que yo doy. Entonces muchas personas piensan que uno lo hace para armar controversia, pero no, yo soy yo. Ellos hacen dinero hablando cosas negativas de los artistas, yo no gano mi dinero así, sino cantando y siendo quien soy”.

“Quizá no estuvo lo más correcto, obviamente ese comportamiento no se le aplaude a nadie, aunque me lo aplaudió mi familia”, bromeó la fallecida Jenni Riviera.

¿Cómo es la canción de ‘La Mentada Contestada’?

Además de ese día en ‘El Gordo y la Flaca’, Jenni Rivera acostumbraba cantar ‘La Mentada Contestada’ en sus conciertos.

Ya recibí aquella carta
En cual me mientas la madre
Vengo a decirte en tu cara
Que re-ch... tú y a tu madre

No quise seguir contigo
Porque tú eras un cobarde
Pues ya lo traías de herencia
Igualito que tu padre

Acepto la mentadita
A las cuatro de la tarde
Las otras veintitrés horas
Vas y ch... a tu madre

Pa’ que veas que no hay agüite
Un palito quiero darte
Pa’ que le des de madrazos
A la piñata de tu madre
Dale, dale, dale
A la vieja bomba
Dale, dale, dale
A la vieja bomba

Este verso es pa’ tu abuela
Y los que llevan tu sangre
Agarrados de la mano
Ch... Todos a su madre

