Lidia Ávila confiesa por primera vez las razones por las que murió su hija Sophia hace 16 años

“Mi embarazo corrió muy bien, pero un mes antes de que naciera se le formó un quiste”.

Hace 16 años, la cantante Lidia Ávila se convirtió por primera vez en madre pero desafortunadamente su hija Sophia sólo vivió seis meses, hecho que dejó devastada a la exintegrante de OV7.

Año con año, Lidia recuerda a su pequeña, fruto de su primer matrimonio con Paulo Lauría, con quien se casó en 2004 y se separó en 2010. A pesar de conocer la condición de salud que le arrebató la vida a Sophia, la cantante no habría revelado los detalles y cómo enfrentó su embarazo.

En una reciente entrevista con ‘MontseYJoe’, Ávila contó que “mi embarazo corrió muy bien, pero un mes antes de que naciera se le formó un quiste en la pancita que a través del ultrasonido no se alcanzaba a ver… había que esperar a que naciera y que la operaran”.

Lidia recordó que tras el nacimiento de su primogénita la pudieron operar y el problema estaba en su intestino. Los médicos no supieron exactamente qué pasó, pero corrían teorías como que el propio órgano pudo perforarse, que no llegara la suficiente sangre o también que se le haya formado un nudo que se rompió.

“Le tuvieron que quitar el quiste y quedó con síndrome de intestino corto de nacimiento, quiere decir que no podía comer”, dijo la cantante subrayando que ante ese diagnostico no había más por hacer.

Con el paso de los años, Lidia dice que puede contar la experiencia de su primera maternidad no porque lo haya superado, pues se trata de una vivencia que nunca se olvida, pero que ha aprendido a vivir con ello.

“Yo le cuento a mis hijos y saben que su hermanita Sophia está en el cielo y tenemos fotos en la casa de ella”, dijo la intérprete.

La cantante de éxitos como ‘Enloquéceme’ recordó también que su pequeña hija vivió seis meses, pues nació en marzo y falleció en septiembre de 2009.

Las conductoras del programa, Montserrat y Yolanda, le cuestionaron a Lidia si la muerte de Sophia la llevó a divorciarse de su pareja, pues a los ocho meses del fallecimiento terminó su matrimonio.

“Hay muchos casos en los que sí, (tras la muerte de un hijo) hay familias que se rompen, parejas que se rompen, en nuestro caso te digo que no, ya la cosas estaban mal desde antes”, reconoció la cantante.

Y finalmente la lección ante la muerte de su hija Sophia fue la búsqueda de su propia felicidad.

“Para mí esto fue un parteaguas de decir ‘peor dolor que este no puede haber, entonces para seguir sufriendo por cosas que no valen la pena, pues para adelante’. De ahora en adelante (hago) lo que verdaderamente me haga feliz y me haga bien a mí”, concluyó.

Actualmente, Lidia está casada con el cirujano plástico Isaac de Hita con quien tiene dos hijos: Erik, de 11 años, y Lidia, de 10 años.

