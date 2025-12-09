Suscríbete
Famosos

Lidia Ávila confiesa por primera vez las razones por las que murió su hija Sophia hace 16 años

Aunque año con año la cantante recuerda a su hija, esta vez reveló detalles que no se sabían de la condición que le quitó la vida.

Diciembre 09, 2025 • 
Ericka Rodríguez
Lidia-Ávila-hija-Sophia.jpg

Lidia Ávila recuerda a su hija Sophia.

Instagram

“Mi embarazo corrió muy bien, pero un mes antes de que naciera se le formó un quiste”.

Hace 16 años, la cantante Lidia Ávila se convirtió por primera vez en madre pero desafortunadamente su hija Sophia sólo vivió seis meses, hecho que dejó devastada a la exintegrante de OV7.

Año con año, Lidia recuerda a su pequeña, fruto de su primer matrimonio con Paulo Lauría, con quien se casó en 2004 y se separó en 2010. A pesar de conocer la condición de salud que le arrebató la vida a Sophia, la cantante no habría revelado los detalles y cómo enfrentó su embarazo.

En una reciente entrevista con ‘MontseYJoe’, Ávila contó que “mi embarazo corrió muy bien, pero un mes antes de que naciera se le formó un quiste en la pancita que a través del ultrasonido no se alcanzaba a ver… había que esperar a que naciera y que la operaran”.

Lidia recordó que tras el nacimiento de su primogénita la pudieron operar y el problema estaba en su intestino. Los médicos no supieron exactamente qué pasó, pero corrían teorías como que el propio órgano pudo perforarse, que no llegara la suficiente sangre o también que se le haya formado un nudo que se rompió.

“Le tuvieron que quitar el quiste y quedó con síndrome de intestino corto de nacimiento, quiere decir que no podía comer”, dijo la cantante subrayando que ante ese diagnostico no había más por hacer.

Con el paso de los años, Lidia dice que puede contar la experiencia de su primera maternidad no porque lo haya superado, pues se trata de una vivencia que nunca se olvida, pero que ha aprendido a vivir con ello.

“Yo le cuento a mis hijos y saben que su hermanita Sophia está en el cielo y tenemos fotos en la casa de ella”, dijo la intérprete.

La cantante de éxitos como ‘Enloquéceme’ recordó también que su pequeña hija vivió seis meses, pues nació en marzo y falleció en septiembre de 2009.

Las conductoras del programa, Montserrat y Yolanda, le cuestionaron a Lidia si la muerte de Sophia la llevó a divorciarse de su pareja, pues a los ocho meses del fallecimiento terminó su matrimonio.

“Hay muchos casos en los que sí, (tras la muerte de un hijo) hay familias que se rompen, parejas que se rompen, en nuestro caso te digo que no, ya la cosas estaban mal desde antes”, reconoció la cantante.

Te puede interesar:
telenovelas-80.jpg
Telenovelas
15 telenovelas de los 80 que nos arrancaron el corazón, impactaron y posicionaron a grandes estrellas
Desde los protagonistas que nos hicieron soñar, hasta las historias de amor más profundas de la época dorada de los 80
Julio 30, 2025
 · 
María de Jesús Candedo
Famosos
¿Cuántos años tiene Abelito? La edad real del influencer de La Casa de los Famosos México
Julio 29, 2025
Famosos
Óscar Madrazo exige disculpa a Maxine Woodside por “desalojo” de Paulina Rubio”: “No has tenido ética”
Diciembre 09, 2025
Famosos
El día que Jenni Rivera llegó como una fiera a ‘El Gordo y La Flaca’ para dedicarles “La Mentada Contestada”
Diciembre 09, 2025
Telenovelas
Danna podría ser la nueva ‘Teresa’ y Angelique Boyer puso esta cara al enterarse
Diciembre 09, 2025
Aislinn-Derbez.jpg
Famosos
Aislinn Derbez reaparece a dos semanas de la muerte de su mamá: “tuvimos una despedida muy emotiva”
Diciembre 09, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
La-Bea-anillo-compromiso.jpg
Inconsolable, ‘La Bea’ rompe en llanto tras perder su anillo de compromiso en ‘La Granja VIP’
Diciembre 09, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
Jenni Rivera
Famosos
Lupillo Rivera publica las FOTOS nunca antes vistas de cuando recibieron los restos de Jenni
Diciembre 09, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
fatima bosch (9).jpg
Famosos
Fátima Bosch se enojó por preguntas y abandonó entrevista en Telemundo: “Su cara cambió”
Diciembre 09, 2025
 · 
MrPepe Rivero

Y finalmente la lección ante la muerte de su hija Sophia fue la búsqueda de su propia felicidad.

“Para mí esto fue un parteaguas de decir ‘peor dolor que este no puede haber, entonces para seguir sufriendo por cosas que no valen la pena, pues para adelante’. De ahora en adelante (hago) lo que verdaderamente me haga feliz y me haga bien a mí”, concluyó.

Actualmente, Lidia está casada con el cirujano plástico Isaac de Hita con quien tiene dos hijos: Erik, de 11 años, y Lidia, de 10 años.

Lidia Ávila
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
ariel-manzano-.jpg
Famosos
El dolor de perder a Eduardo Manzano, pero no el actor, sino el padre: Así se desahoga su hijo Ariel
Diciembre 08, 2025
 · 
MrPepe Rivero
veronica-castro-lucia-mendez-1200x675.jpg
Famosos
El productor que logró reunir a Lucía Méndez y Verónica Castro: una de ellas era su ex
Diciembre 08, 2025
 · 
Alejandro Flores
quien-esmascara.jpg
Famosos
Cuál fue el rating de '¿Quién es la máscara?’ la noche del destape de Ari Gameplays y Oka Giner
Diciembre 08, 2025
 · 
TVyNovelas
Bárbara-Mori-Fabiola-Campomanes.jpg
Famosos
Bárbara Mori y Fabiola Campomanes estuvieron a punto de morir en terrible accidente... ¡junto a sus hijos!
Diciembre 08, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
angelique boyer.jpg
Telenovelas
La evolución de Angelique Boyer: de Rebelde a Doménica Montero
Desde los 16 años, Boyer no ha hecho sino reinventarse con cada personaje
Diciembre 08, 2025
 · 
Alejandro Flores
cantantes actrices utbolistas.jpg
Famosos
A 55 años del día en que Carmen Salinas y Verónica Castro jugaron fútbol en el Estadio Azteca
En medio de la euforia mundialista recordamos este partido en el que La Vero se convirtió en la primera mujer en anotar un gol en el Azteca
Diciembre 08, 2025
 · 
Alejandro Flores
Cazzu
Famosos
‘Cazzu’ vivió aterradora experiencia paranormal mientras estuvo en México: “me abrieron las cortinas”
“Era el duende de Nodal molestando por ahí”.
Diciembre 08, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
Bu-Cuarón-Dua-Lipa.jpg
Famosos
Destrozan a hija de Alfonso Cuarón y critican que por su papá abrió show de Dua Lipa en CDMX
Bu Cuarón fue señalada por nepotismo y por no estar a la altura del show.
Diciembre 08, 2025
 · 
Ericka Rodríguez