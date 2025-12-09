Óscar Madrazo exige disculpa a Maxine Woodside por “desalojo” de Paulina Rubio”: “No has tenido ética”

“Pobrecito, pero a ver, dime, ¿de dónde salió Madrazo?”.

En tremendo lío está de nueva cuenta la comunicadora Maxine Woodside luego de que ella afirmara que Óscar Madrazo le contó que Paulina Rubio había sido desalojada de su casa en Miami.

En medio de la disputa que enfrenta ‘La Reina de la Radio’ al negarse a pagar el finiquito de Ana María Alvarado por los 32 años que trabajó en su programa, se suma esta nueva polémica.

Madrazo expresó que en un encuentro con la prensa le preguntaron sobre Paulina y mencionó que “han sido muchas cosas difíciles para ella este año, yo espero que se resuelvan. Lo importante es que ella esté bien, que sus hijos estén bien”.

Y añadió en un nuevo video que “te preguntan y yo siempre amablemente respondo lo que se puede responder. Eso se muy diferente a que te inviten una cosa. Habla muy mal de ella (Maxine Woodside) como una periodista de espectáculos que tiene veracidad, hacer su tarea y decir las cosas como son, pero no se dio el tiempo de ver mi propia nota que ustedes me hicieron en donde claramente digo que yo no he hablado con Paulina y en ningún momento digo que sea cierto”, sentenció.

Sobre la supuesta pérdida de su casa, Óscar indicó que se trata de “una cuestión de Paulina o de las autoridades lo que tenga que ser, pero no puedes ventilar tan a la ligera que no es cierto, que ni siquiera viste y que ahí está la prueba que estás mintiendo. Yo en ese momento ni siquiera había escuchado lo del desalojo”, dijo.

El también empresario dice que su relación con ‘La Chica Dorada’ está bien y “por supuesto que entre Paulina y yo existe la confianza para que sepa que yo no hago algo así. No he hablado con Paulina, pero sé perfectamente bien que sabe como soy y estoy tranquilo. Lo que deseo es que salga de estos momentos difíciles. O sea, es mi mejor amiga de toda mi vida, es la madrina de mis hijos, en una persona que quiero, admiro, que estoy con ella en todo”, indicó Madrazo.

¿Qué respondió Maxine ante los reclamos de Óscar?

Con arrogancia, Woodside tomó los micrófonos de su programa y lejos de admitir su error dijo: “Es que no puedes decir nada, ve, a mí ya me metió en un lío Madrazo. Pero a ver, dime, ¿no fue él el que dijo que la habían sacado de la casa?”.

Y siguió justificándose con su panel de conductores. “De ahí lo retomamos, entre ellos yo, pero nosotros hicimos una investigación más a fondo que de dónde venía y de dónde la habían desalojado… pues ya, a Madrazo hasta la voz le temblaba del coraje: ‘Señora, señora, señora”.

Los conductores del programa incluso le sugieron a Maxine que “muchos decíamos que te agarró como truco publicitario porque va a estrenar un podcast”, “Por ahí viene, de ahí viene tanta herida”, expresaron.

La presentadora Vicky López añadió: “Bueno, como tú eres viral, tú aumentaste lo que te llegó de la investigación, entonces Paulina le habló seguramente (a Óscar Madrazo) para reclamarle ‘si eres mi mejor amigo, por qué me haces esto y le cuentas todo a Maxine’. Por eso él salió y puso alarmitas y a la ambulancia. Te dijo ‘señora siéntese, señora por favor”.

Y Maxine reviró con un mensaje altanero. “Pobrecito, pero a ver, dime, ¿de dónde salió Madrazo? Que se dedique a las modelos porque de los espectáculos no sabe nada. Le tienen que estar soplando porque no sabe qué”, expresó.

Finalmente, Madrazo le exigió a Maxine: “Tú no has tenido el profesionalismo, la decencia, la delicadeza y la ética profesional de pedir una disculpa pública. Quiero una disculpa pública”.

Hasta el momento, la comunicadora no ha expresado ninguna otra declaración o la esperada disputa que le pide el empresario.

