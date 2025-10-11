Suscríbete
Famosos

Abelito y su novia responden a rumores de separación con un mensaje y una foto contundentes

El ganador del tercer lugar de La Casa de los Famosos se fue de vacaciones de fin de semana a Acapulco

October 10, 2025 • 
Alejandro Flores
abelito (3).jpg

Abelito ya retomó el control de sus redes sociales

La novia de Abelito, Aranza Salazar, ha sido una ausencia notable durante los días posteriores al final de La Casa de los Famosos México.
No estuvo, por ejemplo en la fiesta de Galilea Montijo y tampoco en la celebración que organizó la familia del influencer.
La única mención que se tenía de ella es en un video en el que aparece Abelito con Aldo de Nigris en el cuarto del hotel donde se hospedaron al salir de La casa de los famosos.
Abelito le dice a Aldo que hay unos regalos que le mandó Aranza. Los abren y descubren que son dos gorritas tejidas que son idénticas para que las usen como si fueran gemelos.

¿Dónde está Aranza, novia de Abelito?

Abelito se fue este fin de semana de vacaciones a Acapulco y en los videos que ha mostrado de su llegada a la casa que rentaron tampoco aparece Aranza.
Sin embargo, en sus historias de Instagram sí aparece Aranza en una imagen que destierra la posibilidad de un rompimiento de la pareja.
En dicha imagen aparece, los dos en una fiesta, él vestido de frac y ella con un impresionante vestido negro escotado.
Abelito mira a la cámara pero ella lo mira a él con expresión de amor.

Más de Fede Dorcaz...
las estrellas bailan en hoy nuevos participantes
Famosos
Lista completa de famosos confirmados para Las Estrellas Bailan en Hoy 2025
September 26, 2025
 · 
MrPepe Rivero
fede-dorcaz-luto-hoy.jpg
Famosos
Fede Dorcaz ensayaba en Televisa para ‘Las Estrellas Bailan en Hoy': Estas fueron sus últimas fotos
October 10, 2025
 · 
MrPepe Rivero
fede-dorcaz-crimen.jpg
Famosos
Asesinan a Fede Dorcaz: El cantante argentino participaría en ‘Las Estrellas bailan en hoy’
October 10, 2025
 · 
TVyNovelas
fede-dorcaz-.jpg
Música
Fede Dorcaz, “El Príncipe” ítalo-argentino que vuelve con nueva etapa y sencillo
April 09, 2025
 · 
TVyNovelas

En la foto está escrito un mensaje dirigido al ganador del tercer lugar de La Casa de los Famosos.
“Feliz cumpleaños, mi amor. Hoy celebro tu vida y lo afortunada que soy al tenerte a mi lado”.

abelito y aranza.jpg

Festejaron su cumpleaños

Instagram

Sus fiestas de cumpleaños era una de las preocupaciones de Abelito mientras estuvo en el encierro del reality show.
Siempre dijo que al salir, lo primero que haría es festejarlos junto con su novia y así lo hizo.

“Han sido tres años llenos de momentos buenos y difíciles, pero en todos he descubierto cuánto te amo y cuánto significas para m”, escribió Abelito.

El mensaje termina con un agradecimiento y la re afirmación de su amor.

“Gracias por ser mi apoyo, mi alegría y mi hogar. Te amo con todo mi corazón”.

Abelito La Casa de los Famosos México
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
Lolita-Cortés-Alexis-Ayala.jpg
Famosos
Lolita Cortés explota contra Alexis Ayala: “No sabes nada. Acabaste con ensambles de teatro en el mundo”
October 10, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
Paty-Cantú-Christian-Vázquez.jpg
Famosos
Paty Cantú y Christian Vázquez se casaron en secreto y se fueron a comer a Polanco
October 10, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
Amandititita.jpg
Famosos
Amandititita celebra 6 años sobria y se sincera en su lucha contra el alcohol: “Sentía que me quería morir”
October 10, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
Galilea-Montijo-Kunno.jpg
Famosos
Galilea da la cara por Kunno y espera que no vuelva a fallar: “voy a dejar el alcohol desde hoy”
October 10, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
Altair-Jarabo.jpg
Famosos
A Altair Jarabo no le da miedo ver envejecer a su marido 19 años mayor: “Es mi coach”
La actriz de 40 años habló sobre su marido, el empresario francés que le lleva casi 20 años.
October 10, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
efigenia ramos familia pinal
Famosos
Nueva polémica por la herencia de Silvia Pinal: señalan a Efigenia Ramos de robo
La mujer que fuera asistente de la primera actriz fue relacionada en una nueva controversia.
October 10, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
Frankie-Muniz.jpg
Hollywood
‘Malcolm el de en medio’: Frankie Muniz es captado en un camión del aeropuerto de Monterrey
El actor de la popular serie se hizo viral al ser captado mientras se dirigía a participar en la ‘DeserCon Monterrey 2025’.
October 10, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
aldo de nigris, aaronmercuryabelito (1).jpg
Famosos
Abelito, Aaron y Aldo hacen su primer video juntos para TikTok y ya son virales
Los ex habitantes de La casa de los Famosos se reunieron para grabar su primer podcast
October 10, 2025
 · 
Alejandro Flores