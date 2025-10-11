Abelito y su novia responden a rumores de separación con un mensaje y una foto contundentes

La novia de Abelito, Aranza Salazar, ha sido una ausencia notable durante los días posteriores al final de La Casa de los Famosos México.

No estuvo, por ejemplo en la fiesta de Galilea Montijo y tampoco en la celebración que organizó la familia del influencer.

La única mención que se tenía de ella es en un video en el que aparece Abelito con Aldo de Nigris en el cuarto del hotel donde se hospedaron al salir de La casa de los famosos.

Abelito le dice a Aldo que hay unos regalos que le mandó Aranza. Los abren y descubren que son dos gorritas tejidas que son idénticas para que las usen como si fueran gemelos.

¿Dónde está Aranza, novia de Abelito?

Abelito se fue este fin de semana de vacaciones a Acapulco y en los videos que ha mostrado de su llegada a la casa que rentaron tampoco aparece Aranza.

Sin embargo, en sus historias de Instagram sí aparece Aranza en una imagen que destierra la posibilidad de un rompimiento de la pareja.

En dicha imagen aparece, los dos en una fiesta, él vestido de frac y ella con un impresionante vestido negro escotado.

Abelito mira a la cámara pero ella lo mira a él con expresión de amor.

En la foto está escrito un mensaje dirigido al ganador del tercer lugar de La Casa de los Famosos.

“Feliz cumpleaños, mi amor. Hoy celebro tu vida y lo afortunada que soy al tenerte a mi lado”.

Festejaron su cumpleaños Instagram

Sus fiestas de cumpleaños era una de las preocupaciones de Abelito mientras estuvo en el encierro del reality show.

Siempre dijo que al salir, lo primero que haría es festejarlos junto con su novia y así lo hizo.

“Han sido tres años llenos de momentos buenos y difíciles, pero en todos he descubierto cuánto te amo y cuánto significas para m”, escribió Abelito.

El mensaje termina con un agradecimiento y la re afirmación de su amor.