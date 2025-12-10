Suscríbete
Ideas para intercambio navideño: Familia se regala “airecito” de ‘La Rosa de Guadalupe’

En TikTok se volvió viral cómo en la dinámica de regalos de la época decembrina, una familia optó por un presente fuera de lo convencional.

Diciembre 10, 2025 • 
Ericka Rodríguez
LA ROSA DE GUADALUPE.jpeg

“La Rosa de Guadalupe” se ha mantenido vigente en Las Estrellas desde el 2008.

ESPECIAL/TELEVISA

Todo lo que comenzó como un simple intercambio de regalos navideños se convirtió con rapidez en un fenómeno viral. Y el protagonista del peculiar presente fue increíblemente una bolsa con el famoso “airecito” de ‘La Rosa de Guadalupe’ .

El clip que se volvió tendencia hay una familia en plena dinámica de intercambio y uno de los regalos es abierto para que los presentes observen de qué se trata. Insólitamente revelan que se trata de una bolsa con aire y una etiqueta con la frase y el lobo del programa televisivo antes mencionado.

Y es que la reconocida emisión, que tiene como punto en común el milagro que se desarrolla gracias a la intercesión de la Virgen de Guadalupe, ha ganado fama por la rosa y el viento que aparecen cuando las dificultades de cada caso se revuelven.

Pero en redes sociales el ‘airecito’ es un elemento que se ha vuelto objeto de innumerables memes y parodias desde su aparición en la pantalla chica.

La reacción de la persona que recibe el obsequio desató carcajadas entre los presentes. El video capturó el asombro y la risa, orillando al hombre que recibió el presente a fingir que le da mucha emoción recibir el aire de la bolsita, como si estuviera recibiendo una bendición o el soplo divino que caracteriza a la serie.

El video viral ofrece una posibilidad que se suma a la lista de regalos creativos que surgen cada temporada decembrina, sin embargo, el airecito de ‘La Rosa de Guadalupe’ se lleva las palmas como el más “milagroso” de este 2025.

@camposrob_07

#intercambio #navidad #random #larosadeguadalupe

♬ Aire Rosa De Guadalupe - bryan
¿De qué trata el programa ‘La Rosa de Guadalupe’?

Es uno de los programas más exitosos de la televisión mexicana desde su lanzamiento en 2008, acumulando hasta el momento 2 mil 279 capítulos en las 18 temporadas que lleva al aire.

En sus casi 20 años de transmisiones se han tocado temas como sexualidad, bullying, estafas, secuestros, drogas, alcohol y tribus urbanas, entre muchos otros.

Hay diversos episodios que se han vuelto virales como ‘Inocente engaño’, ‘Las mismas condiciones para enamorarse’, ‘El Inquilino’, ‘Mi hija vive’, ‘Ilusiones rotas’, ‘Arriba los feos’, ‘El juramento’, ‘El precio del amor’ y ‘Volar un papalote’.

@larosadeguadalupe.of

En #LaRosa 🌹: #LaMarcaDelCorazón Pt. 1 #LaRosaDeGuadalupe #Originales

♬ sonido original - La Rosa de Guadalupe

Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
