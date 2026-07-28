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Mat4n a famoso cantante de regional mexicano DURANTE UN ASALTO; iba a una cita de trabajo

Las autoridades ya investigan los hechos y hasta el momento no se reportan detenidos.

Julio 28, 2026 • 
Ericka Rodríguez
Checo-Padilla.jpg

El músico de regional mexicano ‘Checho’ Padilla murió durante un asalto.

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La mañana del lunes 27 de julio se dio a conocer la muerte del músico Sergio ‘Checo’ Padilla, quien consiguió fama tras formar parte de la lista de colaboradores del programa ‘Buenos Días’ de Héctor Martínez Serrano.

‘Checo’ Padilla, de 72 años, fue un músico de regional mexicana y locutor de radio.

Primeros reportes recogen que el intérprete perdió la vida durante un asalto. El famoso músico habría perdido la vida durante un asalto cuando se dirigía a una cita de trabajo. Los hechos ocurrieron cerca de ciudad Satélite.

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En tanto, sus compañeros de trabajo detallaron que Padilla se dirigía a una reunión laboral cuando se convirtió en víctima de la delincuencia.

Las autoridades ya realizan investigaciones y hasta el momento no se reportan personas detenidas.

Después de que se confirmó la muerte del colaborador del programa de radio ‘Buenos días’ de Héctor Martínez Serrano, los seguidores externaron su apoyo a familiares y amigos.

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¿Quién era Sergio Padilla?

El músico y locutor nació en la ciudad de Celaya, en Guanajuato. Consiguio gran parte de su popularidad por el trabajo que hizo en la emisión de Martínez Serrano.

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En el programa, ‘Checo’ complacía a los radioescuchas al interpretar música en vivo. Lamentablemente, este 27 de julio se confirmó que el músico perdió la vida durante un asalto.

Descanse en paz.

REGIONAL MEXICANO Muerte
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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