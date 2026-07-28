Fede Vigevani le REGALARÁ el coche a Karina Torres: Galilea Montijo anunció que en la gala se hará oficial

Durante la primera prueba de líder de La Casa de los Famosos México, Fede Vigevani se convirtió en ganador, no solo de los privilegios de inmunidad y dormir en la suite, sino de un vehículo último modelo.

Fede Vigevani realizó las pruebas, y la suerte estuvo de su lado, por lo que se ganó el vehículo. Momentos después, en su visita al confesionario, le surgió la idea de regalar el coche a Karina Torres. Paralelamente, el público votó para que Karina lo acompañara en la suite, por lo que pasarán tiempo juntos.

Y aunque La Jefa le dijo que no era momento para regalar su automóvil, la mañana de este 28 de julio, Galilea Montijo advirtió que sí será oficial el regalo.

En el programa Hoy, Galilea comentó: "(La idea de Fede) Se quedó como en veremos. pero eso va a suceder esta noche. Seguramente lo van a hacer oficial”.

Andrea Legarreta compartió que a ella no le parecía justo que Fede ganara el vehículo si realmente no es un habitante oficial, sino el infiltrado. Galilea Montijo reconoció que efectivamente. Fede “sabe que es el socio del público”, pero resaltó que la idea de regalarle el coche a Karina le salió del corazón.

Fede Vigevani también compartió que le gustó la suite y que estaba emocionado de compartirla con Karina Torres.

Será en la gala de esta noche de martes, a las 22:00 horas por Canal 5, cuando descubramos la reacción de Karina ante el regalo.