Gala Montes estalla por el apoyo a Mariana Echeverría: “DEJEN DE PERDONAR a gente porque bajó de peso”

“Se inyectaron ‘Mounjaro’ o ‘Ozempic’, está de moda. No pueden decir que ahora les cae bien Mariana Echeverría porque está flaca”.

Las noche de ayer hizo una inesperada reaparición Mariana Echeverría en ‘La Casa De Los Famosos México’, luego de que en 2024 se quedara sin trabajo, pues el público no le perdonó sus acciones y se volvió una de las villanas.

Mariana tuvo que enfrentar el ‘hate’ y admitir que la llamaran ‘Lady Mangos’, hasta aparecer en un capítulo de ‘La Rosa de Guadalupe’.

La también exintegrante de ‘Me Caigo de Risa’ volvió a los foros como panelista y se sentó junto a Juan Carlos ‘El Borrego’ Nava y René Franco.

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No se había hablado de su imagen hasta su regreso. Y es que Echeverría volvió visiblemente más delgada, luego de enfocarse en su imagen y su familia.

Este hecho no pasó desapercibido para su excompañera en el reality, Gala Montes, quien reaccionó en sus redes sociales.

En sus historias de Instagram, Gala lanzó un mensaje en el que cuestionó que el público cambiara su percepción solamente porque Mariana bajó de peso. “Dejen de perdonar a la gente porque bajó de peso”, dijo.

Y añadió: “Se inyectaron ‘Mounjaro’ o ‘Ozempic’, está de moda. No pueden decir que ahora les cae bien Mariana Echeverria porque está flaca”, expresó.

Luego, le dirigió un mensaje: “Mariana, primero, no te creas que la gente te quiere de verdad, te quieren porque adelgazaste”.

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