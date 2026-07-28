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Gala Montes estalla por el apoyo a Mariana Echeverría: “DEJEN DE PERDONAR a gente porque bajó de peso”

La actriz criticó a quienes respaldan a Mariana tras su regreso a ‘La Casa De Los Famosos México’.

Julio 28, 2026 • 
Ericka Rodríguez
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Gala Montes le reclamó al público que apoyen a Mariana Echeverría.

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“Se inyectaron ‘Mounjaro’ o ‘Ozempic’, está de moda. No pueden decir que ahora les cae bien Mariana Echeverría porque está flaca”.

Las noche de ayer hizo una inesperada reaparición Mariana Echeverría en ‘La Casa De Los Famosos México’, luego de que en 2024 se quedara sin trabajo, pues el público no le perdonó sus acciones y se volvió una de las villanas.

Mariana tuvo que enfrentar el ‘hate’ y admitir que la llamaran ‘Lady Mangos’, hasta aparecer en un capítulo de ‘La Rosa de Guadalupe’.

La también exintegrante de ‘Me Caigo de Risa’ volvió a los foros como panelista y se sentó junto a Juan Carlos ‘El Borrego’ Nava y René Franco.

TE RECORDAMOS: Mariana Echeverría volvió a La Casa de los Famosos México tras dos años de la polémica

No se había hablado de su imagen hasta su regreso. Y es que Echeverría volvió visiblemente más delgada, luego de enfocarse en su imagen y su familia.

Este hecho no pasó desapercibido para su excompañera en el reality, Gala Montes, quien reaccionó en sus redes sociales.

En sus historias de Instagram, Gala lanzó un mensaje en el que cuestionó que el público cambiara su percepción solamente porque Mariana bajó de peso. “Dejen de perdonar a la gente porque bajó de peso”, dijo.

Y añadió: “Se inyectaron ‘Mounjaro’ o ‘Ozempic’, está de moda. No pueden decir que ahora les cae bien Mariana Echeverria porque está flaca”, expresó.

Luego, le dirigió un mensaje: “Mariana, primero, no te creas que la gente te quiere de verdad, te quieren porque adelgazaste”.

Todo esto sucede dentro y fuera de La Casa de los Famosos 2026

Lee cada detalle de los habitantes del realtiy show de TelevisaUnivision

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NO TE VAYAS SIN LEER: Memo Schutz se quedó atorado en el baño de La Casa de los Famosos y algo más le PREOCUPA sobre sus hijos

“Qué hipócritas y qué doble moral son ustedes... solamente porque una persona ahora es más hegemónica, ahora sí merezca su perdón y su atención”, explotó Gala.

Gala Montes Mariana Echeverría
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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