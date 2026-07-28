Se filtra el ÚLTIMO MENSAJE de audio que recibió Aylín Mujica de su hijo Mauro antes de su deceso

“Ya me siento bien, ya me siento normal, ya no me duele nada, ya estoy bien”.

Tras el regreso de Aylín Mujica al foro de ‘Top Chef VIP’, que se localiza en Colombia, y en donde la actriz forma parte del elenco de la nueva temporada, se reveló un audio con las últimas palabras de Mauro.

Fue el programa ‘La Mesa Caliente’ quien difundió el último mensaje que envió el joven a su madre hablando de su estado de salud.

“Mucha gente ha estado cuestionando de que por qué el niño se fue a otro país estando enfermo, que por qué no lo detuvieron y demás. Este, que vas a escuchar a continuación, es el último mensaje que Mauro le dejó a su mamá en su teléfono antes de morir y miren lo que le dijo su hijo a mamá, por eso mamá estaba tranquila”, comentó la conductora Verónica Bastos.

TE RECOMENDAMOS: Mauro dejó pendiente una promesa para su madre Aylín Mujica; su hermanastra promete cumplirla

¿Qué le dijo Mauro a su madre en el audio?

“Me hicieron los rayos X y sí dicen que tenía neumonía, pero ya me tomé los antibióticos, el jarabe y todo lo que me dieron y ya no tengo tos, ya no me siento mal, ya me siento bien, ya me siento normal, ya no me duele nada, ya estoy bien”, fueron las últimas palabras que le dijo Mauro a su madre.

Al tiempo, la presentadora pidió dejar de juzgar a Mujica por la forma en la que está enfrentado su duelo.

“¿Quién eres tú para criticarla hoy que ella quiere estar bien? ¿Quién eres tú para estar cuestionando si ella está o no en un programa de televisión? ¿Qué sabes tú del dolor de una madre? Ninguno de nosotros, y ojalá nadie tuviera que pasar por ese dolor que ni siquiera tiene nombre, así que respeten y tengan cuidado cuando le manden un mensaje a Aylín porque de verdad que Dios allá arriba está viendo cada una de las cosas que tú haces y si tú hoy le hablas de esa manera tan cruel a Aylín Mujica o a cualquier mamá que está pasando por una situación de tanto dolor yo creo que no es una buena señal de lo que hay en tu corazón”, indicó Bastos.

Al tiempo, otra de las conductoras del programa, Karla Monroig, dijo: “Hay algo que me llama mucho la atención al escuchar este audio, uno como mamá escuchar esto te calma, sin embargo, ella tenía como esa corazonada y ella también lo había compartido, decía: ‘Dios mío, pero que no se vaya, que no se vaya’”.

NO TE VAYAS SIN LEER: Así fue el primer día de Aylín Mujica en TopChef VIP tras la muerte de su hijo Mauro

Finalmente, intervino Elizabeth Gutiérrez: “Tal vez la quiso también tranquilizar, uno no sabe. ¡Qué fuerte todo!”.