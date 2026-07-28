Suscríbete
Síguenos en:
Famosos

Se filtra el ÚLTIMO MENSAJE de audio que recibió Aylín Mujica de su hijo Mauro antes de su deceso

Así se dieron a conocer las últimas palabras que el joven le envió a su mamá.

Julio 28, 2026 • 
Ericka Rodríguez
hijo-aylin-mujica.jpg

Reportan muerte de hijo de Aylín Mujica

Getty Images

“Ya me siento bien, ya me siento normal, ya no me duele nada, ya estoy bien”.

Tras el regreso de Aylín Mujica al foro de ‘Top Chef VIP’, que se localiza en Colombia, y en donde la actriz forma parte del elenco de la nueva temporada, se reveló un audio con las últimas palabras de Mauro.

Fue el programa ‘La Mesa Caliente’ quien difundió el último mensaje que envió el joven a su madre hablando de su estado de salud.

“Mucha gente ha estado cuestionando de que por qué el niño se fue a otro país estando enfermo, que por qué no lo detuvieron y demás. Este, que vas a escuchar a continuación, es el último mensaje que Mauro le dejó a su mamá en su teléfono antes de morir y miren lo que le dijo su hijo a mamá, por eso mamá estaba tranquila”, comentó la conductora Verónica Bastos.

TE RECOMENDAMOS: Mauro dejó pendiente una promesa para su madre Aylín Mujica; su hermanastra promete cumplirla

¿Qué le dijo Mauro a su madre en el audio?

“Me hicieron los rayos X y sí dicen que tenía neumonía, pero ya me tomé los antibióticos, el jarabe y todo lo que me dieron y ya no tengo tos, ya no me siento mal, ya me siento bien, ya me siento normal, ya no me duele nada, ya estoy bien”, fueron las últimas palabras que le dijo Mauro a su madre.

Al tiempo, la presentadora pidió dejar de juzgar a Mujica por la forma en la que está enfrentado su duelo.

“¿Quién eres tú para criticarla hoy que ella quiere estar bien? ¿Quién eres tú para estar cuestionando si ella está o no en un programa de televisión? ¿Qué sabes tú del dolor de una madre? Ninguno de nosotros, y ojalá nadie tuviera que pasar por ese dolor que ni siquiera tiene nombre, así que respeten y tengan cuidado cuando le manden un mensaje a Aylín porque de verdad que Dios allá arriba está viendo cada una de las cosas que tú haces y si tú hoy le hablas de esa manera tan cruel a Aylín Mujica o a cualquier mamá que está pasando por una situación de tanto dolor yo creo que no es una buena señal de lo que hay en tu corazón”, indicó Bastos.

Al tiempo, otra de las conductoras del programa, Karla Monroig, dijo: “Hay algo que me llama mucho la atención al escuchar este audio, uno como mamá escuchar esto te calma, sin embargo, ella tenía como esa corazonada y ella también lo había compartido, decía: ‘Dios mío, pero que no se vaya, que no se vaya’”.

Aylín Mujica enfrenta el peor dolor

Murió su hijo Mauro

aylin mujica entrevista telemundo.jpg
Famosos
Aylín Mujica abre debate por otorgar entrevista a una semana de la muerte de su hijo
La actriz habló por primera vez en exclusiva para Telemundo
Julio 23, 2026
 · 
Alejandro Flores
aylin-maribel-.jpg
Famosos
Las emotivas palabras de Maribel Guardia a Aylín Mujica ante la muerte de su hijo
La cantante y actriz envía sus condolencias a la cubana. Ambas enfrentan el mismo dolor.
Julio 17, 2026
 · 
MrPepe Rivero
hijo-aylin-mujica.jpg
Famosos
Reportan muerte del hijo mayor de Aylín Mujica a los 31 años
Descanse en paz, Mauro.
Julio 17, 2026
 · 
TVyNovelas
hijoaylin-mujica-.jpg
Famosos
De qué murió el hijo de Aylín Mujica y el desgarrador mensaje de su padre, Osamu Menéndez
Descanse en paz Mauro.
Julio 17, 2026
 · 
TVyNovelas
aylin mujico hijo mauro.jpg
Famosos
De un día para otro: Así se enteró Aylín Mujica de la muerte de su hijo
Una noche antes recibió una llamada para alertarla de que Mauro estaba enfermo
Julio 17, 2026
 · 
Alejandro Flores
Aylin-Mujica.jpg
Famosos
Aylín Mujica da primera entrevista tras la muerte de su hijo; entre lágrimas revela: “el mundo SE DETUVO”
La actriz rompió el silencio y habló del dolor que ha significado la pérdida de Mauro.
Julio 23, 2026
 · 
Ericka Rodríguez

NO TE VAYAS SIN LEER: Así fue el primer día de Aylín Mujica en TopChef VIP tras la muerte de su hijo Mauro

Finalmente, intervino Elizabeth Gutiérrez: “Tal vez la quiso también tranquilizar, uno no sabe. ¡Qué fuerte todo!”.

Aylín Mujica Muerte Hijo
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
emojis-casa-famosos.jpg
Famosos
Lista completa de EMOJIS que representan a cada habitante de La Casa de los Famosos México 2026
Julio 27, 2026
 · 
TVyNovelas
galilea-montijo-estreno-casa-famosos-mexico.jpg
Famosos
¿Cuál fue el rating del estreno de La Casa de los Famosos México 2026?
Julio 27, 2026
 · 
TVyNovelas
Sale-el-sol.jpg
Famosos
Conductora de ‘Sale el Sol’ despide con dolor a su padre: “Si existen más universos, espero que en todos seas mi papá”
Julio 27, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Juan-Osorio-Eva-Daniela-Niurka.jpg
Famosos
Niurka destapa que Juan Osorio está “MUERTO Y BLOQUEADO” tras “amenaza” millonaria
Julio 27, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
LCDLFM.jpg
Famosos
Fede Vigevani NO ES EL PRIMER infiltrado en un reality, hace 11 años entró a ‘Big Brother’ “el habitante 15”
La misión del impostor era desestabilizar la convivencia y crear conflictos en la casa.
Julio 27, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
La-mascara.jpg
Hollywood
Despiden a Chuck Russell, director de ‘La Máscara’, emblemática cinta protagonizada por Jim Carrey
El cineasta perdió la vida dejando una huella en el cine de acción, terror y comedia de Hollywood.
Julio 27, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Cynthia-Rodriguez.jpg
Famosos
Cynthia Rodríguez presume PANCITA DE EMBARAZO: Primeras fotos de “María y mamá”
En medio de un viaje de trabajo para Carlos Rivera, su esposa aprovechó para presumir su embarazo.
Julio 27, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
marianaochoa-soltera.jpg
Famosos
Mariana Ochoa entró SOLTERA a La Casa de los Famosos México: Terminó con su novio tras 8 años
La cantante llegó sin pareja al reality show.
Julio 27, 2026
 · 
MrPepe Rivero