Alexander Acha aclara el estado de salud de su mamá tras rumores sobre su ESTADO CRÍTICO

“Ahorita estamos todos juntos”.

El hijo de Emmanuel, Alexander Acha, habló públicamente sobre el estado de salud de su mamá, Mercedes Alemán, luego de que hace varios días el periodista Emilio Morales reportara que la señora estaba “en la etapa final” de su enfermedad.

El comunicador advirtió que “padece Esclerosis Lateral Amiotrófica y está en la etapa final”, dijo el 10 de julio pasado en el programa de YouTube ‘Me lo dijo Adela’, de la conductora Adela Micha.

“Quien me lo contó es una persona que está muy cercana a ella, no le dan ni un mes de vida. Lamentablemente, Mercedes, la esposa de Emmanuel la está pasando muy mal”, insistió.

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Ante la fuerte versión de Morales y el augurio de un mes de vida, es Alexander Acha quien rompe el silencio para las cámaras de ‘Ventaneando’. El cantante dijo que su madre “está estable”.

Y agregó que “está bien. Cargando con mucha dignidad su cruz, su enfermedad, pero está bien, está estable, no esta crítica ni nada”, expresó.

“Ahorita estamos todos juntos, disfrutando de una semanita de vacaciones para reencontrarnos porque vivimos fuera todos”, manifestó.

¿De qué está enferma Mercedes Alemán?

Fue en mayo de 2025, cuando Emmanuel y su hijo Alexander, destaparon el estado de salud. Esto ocurrió mientras se transmitía el último programa de ‘Juego de Voces’ y donde recibieron un saludo de la propia Mercedes.

“Mi mamá, la mujer que más has amado en tu vida, no está bien, desde hace tiempo una enfermedad nos la ha ido arrebatando poco a poco”, dijo Alexander dirigiéndose a su padre.

“Ya no puede hablarnos como antes ni caminar a nuestro lado, acariciarnos”, agregó, “aunque esa luz en sus ojos cuando nos mira sigue intacta”.

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Pese a que el intérprete no especificó cuál es el padecimiento con el que lucha su mamá, con antelación había confirmado que se trata de “una enfermedad crónico-degenerativa”.